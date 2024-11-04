https://1prime.ru/20241104/voyna-852590380.html

Втягивает в войну. В Польше забили тревогу из-за просьбы Зеленского

Втягивает в войну. В Польше забили тревогу из-за просьбы Зеленского - 04.11.2024, ПРАЙМ

Втягивает в войну. В Польше забили тревогу из-за просьбы Зеленского

Требования главы киевского режима Владимира Зеленского о перехвате Польшей ракет над Украиной свидетельствуют о его желании втянуть страну в конфликт с Москвой, | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T15:53+0300

2024-11-04T15:53+0300

2024-11-04T15:53+0300

политика

владимир зеленский

польша

война

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Требования главы киевского режима Владимира Зеленского о перехвате Польшей ракет над Украиной свидетельствуют о его желании втянуть страну в конфликт с Москвой, считает заместитель главы правительства, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Radio Zet."Он хочет, чтобы Польша вступила в войну", — возмутился он.Гавковский также отметил, что Киев ведет себя несправедливо по отношению к Польше, которая стремится избежать прямо конфронтации с российской стороной.

https://1prime.ru/20241104/vozmezdie-852589435.html

польша

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владимир зеленский, польша, война