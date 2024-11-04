https://1prime.ru/20241104/vozmezdie-852589435.html

В Крыму предупредили Зеленского о приближающемся возмездии

В Крыму предупредили Зеленского о приближающемся возмездии - 04.11.2024, ПРАЙМ

В Крыму предупредили Зеленского о приближающемся возмездии

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не спрятаться от гнева и возмездия украинцев, поскольку крушение прозападной власти на Украине неизбежно, заявил... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T14:48+0300

2024-11-04T14:48+0300

2024-11-04T14:48+0300

политика

владимир зеленский

украина

запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не спрятаться от гнева и возмездия украинцев, поскольку крушение прозападной власти на Украине неизбежно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Личная судьба Зеленского нас не должна заботить. Пусть сам о себе позаботится ... это точно не наша забота - как он там будет спасаться", - подчеркнул он в беседе с новостным агентством РИА Новости.Он также отметил, что уже сейчас необходимо задуматься о создании структур, которые смогли бы прийти на смену прозападным фигурам. При этом основной упор, считает Константинов, надо сделать именно на местные кадры, которые ушли в подполье или оказались в эмиграции из-за непринятия киевского режима.

https://1prime.ru/20241104/konflikt-852585811.html

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владимир зеленский, украина, запад