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В Крыму предупредили Зеленского о приближающемся возмездии
В Крыму предупредили Зеленского о приближающемся возмездии - 04.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму предупредили Зеленского о приближающемся возмездии
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не спрятаться от гнева и возмездия украинцев, поскольку крушение прозападной власти на Украине неизбежно, заявил... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T14:48+0300
2024-11-04T14:48+0300
2024-11-04T14:48+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не спрятаться от гнева и возмездия украинцев, поскольку крушение прозападной власти на Украине неизбежно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Личная судьба Зеленского нас не должна заботить. Пусть сам о себе позаботится ... это точно не наша забота - как он там будет спасаться", - подчеркнул он в беседе с новостным агентством РИА Новости.Он также отметил, что уже сейчас необходимо задуматься о создании структур, которые смогли бы прийти на смену прозападным фигурам. При этом основной упор, считает Константинов, надо сделать именно на местные кадры, которые ушли в подполье или оказались в эмиграции из-за непринятия киевского режима.
https://1prime.ru/20241104/konflikt-852585811.html
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Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД
В Крыму предупредили Зеленского о приближающемся возмездии
Константинов: Владимиру Зеленскому не спрятаться от гнева и возмездия украинцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не спрятаться от гнева и возмездия украинцев, поскольку крушение прозападной власти на Украине неизбежно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Личная судьба Зеленского нас не должна заботить. Пусть сам о себе позаботится ... это точно не наша забота - как он там будет спасаться", - подчеркнул он в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Он также отметил, что уже сейчас необходимо задуматься о создании структур, которые смогли бы прийти на смену прозападным фигурам. При этом основной упор, считает Константинов, надо сделать именно на местные кадры, которые ушли в подполье или оказались в эмиграции из-за непринятия киевского режима.
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