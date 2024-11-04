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Узбекистан завершил переговоры с США по вступлению в ВТО
Узбекистан завершил переговоры с США по вступлению в ВТО - 04.11.2024, ПРАЙМ
Узбекистан завершил переговоры с США по вступлению в ВТО
Власти Узбекистана завершили с США переговоры о вступлении республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил специальный представитель президента... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T10:28+0300
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ТАШКЕНТ, 4 ноя – ПРАЙМ. Власти Узбекистана завершили с США переговоры о вступлении республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил специальный представитель президента страны по вопросам ВТО Азизбек Урунов. "После 14 месяцев интенсивных переговоров я хотел бы с радостью объявить о завершении двусторонних переговоров с Соединенными Штатами Америки по вступлению во Всемирную торговую организацию", - написал Урунов на своей странице в соцсети LinkedIn. Спецпредставитель уточнил, что США стали 21-й страной, с которой Узбекистан завершил двусторонние обсуждения вступления в ВТО. Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле - игравшим роль организации-предшественницы ВТО - в июне 1994 года, а в 1998 году была создана рабочая переговорная группа для вступления республики во Всемирную торговую организацию. В июле 2020 года узбекские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В июне 2022 года начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.
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Узбекистан завершил переговоры с США по вступлению в ВТО
Урунов: Узбекистан в ходе присоединения к ВТО завершил переговоры с США
ТАШКЕНТ, 4 ноя – ПРАЙМ. Власти Узбекистана завершили с США переговоры о вступлении республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил специальный представитель президента страны по вопросам ВТО Азизбек Урунов.
"После 14 месяцев интенсивных переговоров я хотел бы с радостью объявить о завершении двусторонних переговоров с Соединенными Штатами Америки по вступлению во Всемирную торговую организацию", - написал Урунов на своей странице в соцсети LinkedIn.
Спецпредставитель уточнил, что США стали 21-й страной, с которой Узбекистан завершил двусторонние обсуждения вступления в ВТО.
Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле - игравшим роль организации-предшественницы ВТО - в июне 1994 года, а в 1998 году была создана рабочая переговорная группа для вступления республики во Всемирную торговую организацию. В июле 2020 года узбекские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В июне 2022 года начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.
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