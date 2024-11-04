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Санду лидирует на выборах главы Молдавии, набрав более 55 процентов голосов

Санду лидирует на выборах главы Молдавии, набрав более 55 процентов голосов - 04.11.2024, ПРАЙМ

Санду лидирует на выборах главы Молдавии, набрав более 55 процентов голосов

Президент Молдавии Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, лидирует во втором туре выборов на пост главы республики, набрав 55,22% голосов после обработки... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T08:22+0300

2024-11-04T08:22+0300

2024-11-04T08:22+0300

политика

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, лидирует во втором туре выборов на пост главы республики, набрав 55,22% голосов после обработки 99,46% протоколов с участков. Ее оппонент - кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — набрал 44,78% голосов избирателей, сообщает ЦИК.В прошедшее воскресенье в стране прошли выборы президента. Во второй тур вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, ставший жертвой режима Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.По итогам первого тура выборов, Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%.

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молдавия

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молдавия, майя санду