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Санду лидирует на выборах главы Молдавии, набрав более 55 процентов голосов
Санду лидирует на выборах главы Молдавии, набрав более 55 процентов голосов - 04.11.2024, ПРАЙМ
Санду лидирует на выборах главы Молдавии, набрав более 55 процентов голосов
Президент Молдавии Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, лидирует во втором туре выборов на пост главы республики, набрав 55,22% голосов после обработки... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T08:22+0300
2024-11-04T08:22+0300
2024-11-04T08:22+0300
политика
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, лидирует во втором туре выборов на пост главы республики, набрав 55,22% голосов после обработки 99,46% протоколов с участков. Ее оппонент - кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — набрал 44,78% голосов избирателей, сообщает ЦИК.В прошедшее воскресенье в стране прошли выборы президента. Во второй тур вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, ставший жертвой режима Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.По итогам первого тура выборов, Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%.
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молдавия, майя санду
Политика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду
Санду лидирует на выборах главы Молдавии, набрав более 55 процентов голосов
ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии с 55,22% после обработки 99,46% протоколов
КИШИНЕВ, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, лидирует во втором туре выборов на пост главы республики, набрав 55,22% голосов после обработки 99,46% протоколов с участков. Ее оппонент - кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — набрал 44,78% голосов избирателей, сообщает ЦИК.
В прошедшее воскресенье в стране прошли выборы президента. Во второй тур вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, ставший жертвой режима Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
По итогам первого тура выборов, Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%.
Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии