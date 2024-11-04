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В Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США - 04.11.2024, ПРАЙМ
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В Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США
В Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США - 04.11.2024, ПРАЙМ
В Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США
Брюссель готовится к любому исходу президентских выборов в США, заявил в ходе брифинга официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T15:05+0300
2024-11-04T15:05+0300
выборы в сша
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выборы в сша
камала харрис
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Брюссель готовится к любому исходу президентских выборов в США, заявил в ходе брифинга официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, в задачи ЕК не входит поддержка каких-либо кандидатов на выборах ни в ЕС, ни в других странах. Роль ЕК заключается в том, чтобы быть готовой "к любому результату этих выборов".Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии на них представлена вице-президент Камала Харрис, от Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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сша, выборы в сша, камала харрис, дональд трамп, ек
Выборы в США, США, выборы в США, Камала Харрис, Дональд Трамп, ЕК
15:05 04.11.2024
 
В Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США

Представитель ЕК Мамер: Брюссель готовится к любому исходу выборов в США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Брюссель готовится к любому исходу президентских выборов в США, заявил в ходе брифинга официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
По его словам, в задачи ЕК не входит поддержка каких-либо кандидатов на выборах ни в ЕС, ни в других странах. Роль ЕК заключается в том, чтобы быть готовой "к любому результату этих выборов".
Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии на них представлена вице-президент Камала Харрис, от Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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Выборы в СШАСШАвыборы в СШАКамала ХаррисДональд ТрампЕК
 
 
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