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В Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США

В Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США - 04.11.2024, ПРАЙМ

В Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США

Брюссель готовится к любому исходу президентских выборов в США, заявил в ходе брифинга официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T15:05+0300

2024-11-04T15:05+0300

2024-11-04T15:05+0300

выборы в сша

сша

выборы в сша

камала харрис

дональд трамп

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Брюссель готовится к любому исходу президентских выборов в США, заявил в ходе брифинга официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, в задачи ЕК не входит поддержка каких-либо кандидатов на выборах ни в ЕС, ни в других странах. Роль ЕК заключается в том, чтобы быть готовой "к любому результату этих выборов".Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии на них представлена вице-президент Камала Харрис, от Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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