https://1prime.ru/20241104/zakharova-852593538.html
Захарова призвала Россию отстоять свою независимость
Захарова призвала Россию отстоять свою независимость - 04.11.2024, ПРАЙМ
Захарова призвала Россию отстоять свою независимость
России необходимо отстоять свою независимость и у нее нет времени ждать, пока Запад одумается и у него проснется совесть. Об этом заявила на просветительском... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T19:01+0300
2024-11-04T19:01+0300
2024-11-04T19:02+0300
политика
россия
запад
мид рф
мария захарова
независимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_e0c28015c4a508dd4c417ff63f5caba3.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. России необходимо отстоять свою независимость и у нее нет времени ждать, пока Запад одумается и у него проснется совесть. Об этом заявила на просветительском марафоне "Знание.Первые" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нам некогда ждать. Это их проблемы. Одумаются они, проснется ли у них совесть. Я не уверена, что она должна проснуться, потому что ее нужно реанимировать или просто подарить, потому что совести нет. Какая может быть совесть у тех, кто поставляет оружие, из которого прицельно убивают детей?" — сказала она . Захарова отметила, что это исторические проблемы Запада, с которыми ему предстоит жить и за которые ему придется расплачиваться. У России свой путь, у нее сейчас много дел, он должна отстоять свою независимость, добавила официальный представитель МИД. "Мы боремся не только сами за себя, мы боремся еще и за мировое большинство, которое устало жить под гнетом бесконечного диктата", — подчеркнула Захарова. Марафон "Знание.Первые" проходит с 4 по 6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".
https://1prime.ru/20241104/nato-852591639.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_da08543165a5e70a73952c6bc0d96540.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, мид рф, мария захарова, независимость
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, МИД РФ, Мария Захарова, Независимость
Захарова призвала Россию отстоять свою независимость
Захарова заявила, что России некогда ждать, когда у Запада проснется совесть
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. России необходимо отстоять свою независимость и у нее нет времени ждать, пока Запад одумается и у него проснется совесть. Об этом заявила на просветительском марафоне "Знание.Первые" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нам некогда ждать. Это их проблемы. Одумаются они, проснется ли у них совесть. Я не уверена, что она должна проснуться, потому что ее нужно реанимировать или просто подарить, потому что совести нет. Какая может быть совесть у тех, кто поставляет оружие, из которого прицельно убивают детей?" — сказала она .
Захарова отметила, что это исторические проблемы Запада, с которыми ему предстоит жить и за которые ему придется расплачиваться. У России свой путь, у нее сейчас много дел, он должна отстоять свою независимость, добавила официальный представитель МИД.
"Мы боремся не только сами за себя, мы боремся еще и за мировое большинство, которое устало жить под гнетом бесконечного диктата", — подчеркнула Захарова.
Марафон "Знание.Первые" проходит с 4 по 6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".
"И месяца не протянут": на Западе оценили возможности НАТО