https://1prime.ru/20241104/zakharova-852593538.html

Захарова призвала Россию отстоять свою независимость

Захарова призвала Россию отстоять свою независимость - 04.11.2024, ПРАЙМ

Захарова призвала Россию отстоять свою независимость

России необходимо отстоять свою независимость и у нее нет времени ждать, пока Запад одумается и у него проснется совесть. Об этом заявила на просветительском... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T19:01+0300

2024-11-04T19:01+0300

2024-11-04T19:02+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. России необходимо отстоять свою независимость и у нее нет времени ждать, пока Запад одумается и у него проснется совесть. Об этом заявила на просветительском марафоне "Знание.Первые" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нам некогда ждать. Это их проблемы. Одумаются они, проснется ли у них совесть. Я не уверена, что она должна проснуться, потому что ее нужно реанимировать или просто подарить, потому что совести нет. Какая может быть совесть у тех, кто поставляет оружие, из которого прицельно убивают детей?" — сказала она . Захарова отметила, что это исторические проблемы Запада, с которыми ему предстоит жить и за которые ему придется расплачиваться. У России свой путь, у нее сейчас много дел, он должна отстоять свою независимость, добавила официальный представитель МИД. "Мы боремся не только сами за себя, мы боремся еще и за мировое большинство, которое устало жить под гнетом бесконечного диктата", — подчеркнула Захарова. Марафон "Знание.Первые" проходит с 4 по 6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".

https://1prime.ru/20241104/nato-852591639.html

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россия, запад, мид рф, мария захарова, независимость