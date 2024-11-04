Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова призвала Россию отстоять свою независимость - 04.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241104/zakharova-852593538.html
Захарова призвала Россию отстоять свою независимость
Захарова призвала Россию отстоять свою независимость - 04.11.2024, ПРАЙМ
Захарова призвала Россию отстоять свою независимость
России необходимо отстоять свою независимость и у нее нет времени ждать, пока Запад одумается и у него проснется совесть. Об этом заявила на просветительском... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T19:01+0300
2024-11-04T19:02+0300
политика
россия
запад
мид рф
мария захарова
независимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_e0c28015c4a508dd4c417ff63f5caba3.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. России необходимо отстоять свою независимость и у нее нет времени ждать, пока Запад одумается и у него проснется совесть. Об этом заявила на просветительском марафоне "Знание.Первые" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нам некогда ждать. Это их проблемы. Одумаются они, проснется ли у них совесть. Я не уверена, что она должна проснуться, потому что ее нужно реанимировать или просто подарить, потому что совести нет. Какая может быть совесть у тех, кто поставляет оружие, из которого прицельно убивают детей?" — сказала она . Захарова отметила, что это исторические проблемы Запада, с которыми ему предстоит жить и за которые ему придется расплачиваться. У России свой путь, у нее сейчас много дел, он должна отстоять свою независимость, добавила официальный представитель МИД. "Мы боремся не только сами за себя, мы боремся еще и за мировое большинство, которое устало жить под гнетом бесконечного диктата", — подчеркнула Захарова. Марафон "Знание.Первые" проходит с 4 по 6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".
https://1prime.ru/20241104/nato-852591639.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_da08543165a5e70a73952c6bc0d96540.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, мид рф, мария захарова, независимость
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, МИД РФ, Мария Захарова, Независимость
19:01 04.11.2024 (обновлено: 19:02 04.11.2024)
 
Захарова призвала Россию отстоять свою независимость

Захарова заявила, что России некогда ждать, когда у Запада проснется совесть

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. России необходимо отстоять свою независимость и у нее нет времени ждать, пока Запад одумается и у него проснется совесть. Об этом заявила на просветительском марафоне "Знание.Первые" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нам некогда ждать. Это их проблемы. Одумаются они, проснется ли у них совесть. Я не уверена, что она должна проснуться, потому что ее нужно реанимировать или просто подарить, потому что совести нет. Какая может быть совесть у тех, кто поставляет оружие, из которого прицельно убивают детей?" — сказала она .
Захарова отметила, что это исторические проблемы Запада, с которыми ему предстоит жить и за которые ему придется расплачиваться. У России свой путь, у нее сейчас много дел, он должна отстоять свою независимость, добавила официальный представитель МИД.
"Мы боремся не только сами за себя, мы боремся еще и за мировое большинство, которое устало жить под гнетом бесконечного диктата", — подчеркнула Захарова.
Марафон "Знание.Первые" проходит с 4 по 6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
"И месяца не протянут": на Западе оценили возможности НАТО
17:02
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДМИД РФМария ЗахароваНезависимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала