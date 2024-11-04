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Они что-то узнали. Индия лихорадочно скупает золото

Они что-то узнали. Индия лихорадочно скупает золото - 04.11.2024, ПРАЙМ

Они что-то узнали. Индия лихорадочно скупает золото

По данным резервного банка Индии (RBI, Центробанк), объем золотых резервов увеличился на 236,73 тонны по сравнению с 618 тоннами в 2019 году и по состоянию на... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T08:00+0300

2024-11-04T08:00+0300

2024-11-04T08:00+0300

мнения аналитиков

золото

биржевые цены на золото

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. По данным резервного банка Индии (RBI, Центробанк), объем золотых резервов увеличился на 236,73 тонны по сравнению с 618 тоннами в 2019 году и по состоянию на 30 октября составлял 854,73 метрических тонны. Запасы золота, хранящиеся внутри страны, выросли до 60% от общего объема и составили 510,46 тонны против 408 тонн в конце марта. 324,01 тонны индийского золота в настоящее время состоят на хранении в Банке Англии и Банке международных расчетов, 20,26 тонны находятся в виде золотых депозитов. Причин активной скупки золота Индией может быть несколько. В первую очередь, это, конечно, попытка развивающейся страны снизить зависимость от доминирующих мировых валют (доллар, евро и юань), используемых при расчетах в трансграничных платежах. Второй причиной может являться активное развитие фондового рынка и необходимость поддержки его капитализации за счет "золотой финансовой подушки". И в качестве третьей причины может выступать историческая привязанность индийцев к драгоценным металлам, и их активность во все времена в импорте металла. По консенсусному мнению аналитиков, стоимость золота в 2025 году может вырасти до $2850-$3000 за унцию. При сохранении ажиотажного спроса на золото в мире, который уже сейчас оценивается на уровне $100 млрд (или более 1300 тонн), цена на золото может легко преодолеть отметку в $3000 за унцию, тем самым обновив свои максимумы уже в начале нового года. На самом деле, интерес к золоту растет не только со стороны Индии. В условиях повышения геополитической напряженности и волатильности на фондовом рынке центральные банки государств при формировании своих резервов делают выбор в пользу защитных активов, главным из которых является золото. Другими словами, центробанки все меньше доверяют доллару, предпочитая именно этот драгоценный металл. Например, за прошлый год Россия нарастила золотой запас до 2351 тонны и это стало пятым результатом в мире. А самый большой объем золота приобрел Китай — 224 тонны, его резервы выросли до 2236 тонн. И это не предел, интерес к золоту растет. Дело в том, что мировые цены на золото связаны с курсом доллара. Когда ФРС США начинает повышать или понижать курс, соответствующим образом меняются котировки золота на мировых биржах. Сейчас на фоне снижения ключевой ставки ФРС, что ослабляет курс доллара, центробанки вновь наращивают свои золотые резервы. На фоне роста интереса к золоту и его производным можно ожидать на биржевом рынке некоторого перетока инвесторов и капиталов из валютных и прочих инструментов в товарные фьючерсы, которые имеют достаточно высокую ликвидность и унифицированность. Кроме того, растет спрос со стороны населения. В первом квартале 2024 года, согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), частные инвесторы приобрели 312 т драгоценного металла. Таким образом, реализация слитков и монет в годовом выражении увеличилась на 3%. В России рост спроса был выше среднемирового показателя: с января по март население приобрело 7 т, это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году был отменен НДС в размере 20% для частных лиц на покупку золота в слитках, что дополнительно могло подстегнуть интерес частных инвесторов к золоту.Автор - управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Целищев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0f/850903185_0:89:853:942_100x100_80_0_0_728a66b3b44c2f4779b62542054b9495.jpg

мнения аналитиков, золото, биржевые цены на золото