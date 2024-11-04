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Международная валютная система разваливается, заявил Можин

Международная валютная система разваливается, заявил Можин - 04.11.2024, ПРАЙМ

Международная валютная система разваливается, заявил Можин

Международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает из-за того, что власти США используют свою валюту в качестве оружия, заявил РИА... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T08:06+0300

2024-11-04T08:06+0300

2024-11-04T08:08+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает из-за того, что власти США используют свою валюту в качестве оружия, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин."Сейчас мы видим, что эта система разваливается. Мы видим, что доверие к доллару снижается. В том числе потому, что он используется американцами в качестве оружия", - сообщил он агентству.По словам Можина, еще одной причиной снижения доверия в доллару является растущий государственный долг США и отсутствие у американских властей возможностей его сокращения. На этом фоне, сообщил он, наблюдается рост цен на золото, что является главным индикатором падения доверия к доллару."Не только центральные банки продают долларовые активы и покупают золото, но и обыватели, домохозяйства. Наблюдается небывалый спрос на золото со стороны рядовых граждан, которые продают доллары и покупают золото. Это свидетельство растущего недоверия к доллару", - указал Можин.Он добавил, что неоднократно поднимал на совете директоров МВФ вопрос о том, почему фонд не обсуждает международную валютную систему."Мы знаем ответ: потому что этого не хотят обсуждать заинтересованные силы, прежде всего, те же американцы", - резюмировал экс-директор от России в МВФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, мвф, иностранная валюта, доллар