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Международная валютная система разваливается, заявил Можин - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Международная валютная система разваливается, заявил Можин
Международная валютная система разваливается, заявил Можин - 04.11.2024, ПРАЙМ
Международная валютная система разваливается, заявил Можин
Международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает из-за того, что власти США используют свою валюту в качестве оружия, заявил РИА... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T08:06+0300
2024-11-04T08:08+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает из-за того, что власти США используют свою валюту в качестве оружия, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин."Сейчас мы видим, что эта система разваливается. Мы видим, что доверие к доллару снижается. В том числе потому, что он используется американцами в качестве оружия", - сообщил он агентству.По словам Можина, еще одной причиной снижения доверия в доллару является растущий государственный долг США и отсутствие у американских властей возможностей его сокращения. На этом фоне, сообщил он, наблюдается рост цен на золото, что является главным индикатором падения доверия к доллару."Не только центральные банки продают долларовые активы и покупают золото, но и обыватели, домохозяйства. Наблюдается небывалый спрос на золото со стороны рядовых граждан, которые продают доллары и покупают золото. Это свидетельство растущего недоверия к доллару", - указал Можин.Он добавил, что неоднократно поднимал на совете директоров МВФ вопрос о том, почему фонд не обсуждает международную валютную систему."Мы знаем ответ: потому что этого не хотят обсуждать заинтересованные силы, прежде всего, те же американцы", - резюмировал экс-директор от России в МВФ.
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золото, мвф, иностранная валюта, доллар
золото, МВФ, иностранная валюта, доллар
08:06 04.11.2024 (обновлено: 08:08 04.11.2024)
 
Международная валютная система разваливается, заявил Можин

Можин: международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает из-за того, что власти США используют свою валюту в качестве оружия, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Сейчас мы видим, что эта система разваливается. Мы видим, что доверие к доллару снижается. В том числе потому, что он используется американцами в качестве оружия", - сообщил он агентству.
По словам Можина, еще одной причиной снижения доверия в доллару является растущий государственный долг США и отсутствие у американских властей возможностей его сокращения. На этом фоне, сообщил он, наблюдается рост цен на золото, что является главным индикатором падения доверия к доллару.
"Не только центральные банки продают долларовые активы и покупают золото, но и обыватели, домохозяйства. Наблюдается небывалый спрос на золото со стороны рядовых граждан, которые продают доллары и покупают золото. Это свидетельство растущего недоверия к доллару", - указал Можин.
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Он добавил, что неоднократно поднимал на совете директоров МВФ вопрос о том, почему фонд не обсуждает международную валютную систему.
"Мы знаем ответ: потому что этого не хотят обсуждать заинтересованные силы, прежде всего, те же американцы", - резюмировал экс-директор от России в МВФ.
 
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