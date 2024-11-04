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Цена золота сохраняет стабильность в ожидании новостей из США

Цена золота сохраняет стабильность в ожидании новостей из США - 04.11.2024, ПРАЙМ

Цена золота сохраняет стабильность в ожидании новостей из США

Стоимость золота символически растет в понедельник в ожидании новостей из США, свидетельствуют данные торгов. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T15:28+0300

2024-11-04T15:28+0300

2024-11-04T15:28+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота символически растет в понедельник в ожидании новостей из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 1,3 доллара, или на 0,05%, - до 2 750,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,89%, до 32,972 доллара за унцию. Во вторник пройдут президентские выбора в США, результаты которых могут отразиться на динамике рынков. Инвесторы также будут оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы в четверг. По данным CME Group, практически 100% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора до 4,5-4,75% с 4,75-5%. Эти события могут иметь большое влияние на динамику мировых рынков, в том числе и на динамику золота.

https://1prime.ru/20241023/dollar-852335052.html

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биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа comex