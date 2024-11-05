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"Медведи" оккупировали рынок - 05.11.2024, ПРАЙМ
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"Медведи" оккупировали рынок
"Медведи" оккупировали рынок - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Медведи" оккупировали рынок
В субботу, 2 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 97,52 руб., евро/рубль — на 0,15%, до... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T08:30+0300
2024-11-05T08:30+0300
мнения аналитиков
курсы валют
рынки
мировая энергетика
инвестиции
мосбиржа
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В субботу, 2 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 97,52 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 105,83 руб., юань/рубль — на 0,07%, до 13,67 руб. ЦБ России установил официальные курсы валют на выходные: доллар – 97,5499 руб., евро – 106,1426 руб.В течение дня курс доллара торговался в диапазоне 97,21-97,62 руб. Цена крутилась вокруг уровня 97,40 руб. Торги проходили спокойно, поскольку все традиционные рынки в мире были закрыты на выходные. 4 ноября в России был выходной день, тогда как западные рынки работали.В понедельник торги по доллару открылись резким снижением, в то время как по другим активам наблюдался рост. Снижение индекса доллара до 103,57 п. в первую очередь было связано с политической неопределенностью перед выборами в США. Свежие опросы пошатнули уверенность рынка в победе Трампа — данные ABC News и Ipsos показывают, что Камала Харрис лидирует с преимуществом 49% против 46%. Особенно важно, что, по данным New York Times, она неожиданно вырвалась вперед в пяти из семи ключевых колеблющихся штатов. Это серьезно меняет ожидания рынка, ведь ранее многие инвесторы делали ставку на победу Трампа.К политической неопределенности добавляются и экономические факторы. Что касается пятничного отчета по рынку труда, то, несмотря на слабые данные по новым рабочим местам, он не оказал длительного негативного влияния на доллар, поскольку уровень безработицы остался в рамках ожиданий, а низкие показатели можно объяснить временными факторами.Рынки находятся в режиме ожидания двух ключевых событий недели — выборов в США и решения ФРС по ставке 7 ноября. Возможность оспаривания результатов выборов может привести к росту волатильности в ближайшие недели.В такие периоды инвесторы обычно становятся более осторожными и начинают искать более безопасные варианты для вложений. Типичной реакцией опытных инвесторов на подобную ситуацию является увеличение доли защитных активов в своих портфелях, включая государственные облигации и золото. 5 ноября — день выборов в США, но золото после падения консолидируется, не дорожает. Многие также предпочитают держать фиат, чтобы иметь возможность воспользоваться потенциальной коррекцией рынка.Исторически рынки всегда восстанавливались после периодов политической турбулентности. В долгосрочной перспективе фундаментальные факторы, такие как прибыль компаний и общий экономический рост, оказываются более значимыми, чем краткосрочная политическая волатильность. Окончательные результаты могут быть неизвестны в течение нескольких дней после голосования во вторник. Наиболее разумным подходом для инвесторов в такой ситуации будет избегать эмоциональных решений и придерживаться своего торгового плана.В понедельник баррель Brent вырос на 3,22%, до $75,29. Резкий рост был вызван новостью о том, что ОПЕК+ отложила запланированное увеличение добычи на декабрь из-за слабого спроса и растущего предложения за пределами группы.Поддержку ценам может оказать ожидаемое одобрение дополнительного пакета стимулов в Китае. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) проводит заседание с 4 по 8 ноября, где планируется утвердить меры поддержки замедляющейся экономики. По слухам, объем стимулирующего пакета может превысить 10 триллионов юаней (1,4 трлн долларов). Как крупнейший импортер нефти в мире, Китай способен существенно повлиять на спрос на энергоносители.На рынках также учитывается снижение ставки ФРС 7 ноября. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 99,5%. На дневном таймфрейме по нефти цель — $76,00, после нее — $80,70.Пара доллар/рубль закрылась на уровне 97,52 руб. Пока все идет к тому, что покупатели настроены пройти 97,75 и закрепиться выше 98 руб. Для меня это последнее сопротивление на пути к психологическому уровню 100 руб. Доллар неохотно движется вверх, следовательно, постоянно меняющийся баланс между спросом и предложением остается ключевым фактором для валютного рынка.Индекс Мосбиржи вырос на 0,76%, до 2594,38 п., индекс РТС – на 0,65%, до 837,81 п. Покупатели пытаются развить восходящее движение на фоне ралли цен на нефть. Отскок слабый, но индекс может протестировать уровень 2615 п. Из-за высоких ставок я пока настроен на снижение к 2500 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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96
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40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, курсы валют, рынки, мировая энергетика, инвестиции, мосбиржа
Мнения аналитиков, Курсы валют, Рынки, мировая энергетика, инвестиции, Мосбиржа
08:30 05.11.2024
 

"Медведи" оккупировали рынок

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В субботу, 2 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 97,52 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 105,83 руб., юань/рубль — на 0,07%, до 13,67 руб. ЦБ России установил официальные курсы валют на выходные: доллар – 97,5499 руб., евро – 106,1426 руб.

В течение дня курс доллара торговался в диапазоне 97,21-97,62 руб. Цена крутилась вокруг уровня 97,40 руб. Торги проходили спокойно, поскольку все традиционные рынки в мире были закрыты на выходные. 4 ноября в России был выходной день, тогда как западные рынки работали.

В понедельник торги по доллару открылись резким снижением, в то время как по другим активам наблюдался рост. Снижение индекса доллара до 103,57 п. в первую очередь было связано с политической неопределенностью перед выборами в США. Свежие опросы пошатнули уверенность рынка в победе Трампа — данные ABC News и Ipsos показывают, что Камала Харрис лидирует с преимуществом 49% против 46%. Особенно важно, что, по данным New York Times, она неожиданно вырвалась вперед в пяти из семи ключевых колеблющихся штатов. Это серьезно меняет ожидания рынка, ведь ранее многие инвесторы делали ставку на победу Трампа.

К политической неопределенности добавляются и экономические факторы. Что касается пятничного отчета по рынку труда, то, несмотря на слабые данные по новым рабочим местам, он не оказал длительного негативного влияния на доллар, поскольку уровень безработицы остался в рамках ожиданий, а низкие показатели можно объяснить временными факторами.

Рынки находятся в режиме ожидания двух ключевых событий недели — выборов в США и решения ФРС по ставке 7 ноября. Возможность оспаривания результатов выборов может привести к росту волатильности в ближайшие недели.

В такие периоды инвесторы обычно становятся более осторожными и начинают искать более безопасные варианты для вложений. Типичной реакцией опытных инвесторов на подобную ситуацию является увеличение доли защитных активов в своих портфелях, включая государственные облигации и золото. 5 ноября — день выборов в США, но золото после падения консолидируется, не дорожает. Многие также предпочитают держать фиат, чтобы иметь возможность воспользоваться потенциальной коррекцией рынка.

Исторически рынки всегда восстанавливались после периодов политической турбулентности. В долгосрочной перспективе фундаментальные факторы, такие как прибыль компаний и общий экономический рост, оказываются более значимыми, чем краткосрочная политическая волатильность. Окончательные результаты могут быть неизвестны в течение нескольких дней после голосования во вторник. Наиболее разумным подходом для инвесторов в такой ситуации будет избегать эмоциональных решений и придерживаться своего торгового плана.

В понедельник баррель Brent вырос на 3,22%, до $75,29. Резкий рост был вызван новостью о том, что ОПЕК+ отложила запланированное увеличение добычи на декабрь из-за слабого спроса и растущего предложения за пределами группы.

Поддержку ценам может оказать ожидаемое одобрение дополнительного пакета стимулов в Китае. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) проводит заседание с 4 по 8 ноября, где планируется утвердить меры поддержки замедляющейся экономики. По слухам, объем стимулирующего пакета может превысить 10 триллионов юаней (1,4 трлн долларов). Как крупнейший импортер нефти в мире, Китай способен существенно повлиять на спрос на энергоносители.

На рынках также учитывается снижение ставки ФРС 7 ноября. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 99,5%. На дневном таймфрейме по нефти цель — $76,00, после нее — $80,70.

Пара доллар/рубль закрылась на уровне 97,52 руб. Пока все идет к тому, что покупатели настроены пройти 97,75 и закрепиться выше 98 руб. Для меня это последнее сопротивление на пути к психологическому уровню 100 руб. Доллар неохотно движется вверх, следовательно, постоянно меняющийся баланс между спросом и предложением остается ключевым фактором для валютного рынка.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,76%, до 2594,38 п., индекс РТС – на 0,65%, до 837,81 п. Покупатели пытаются развить восходящее движение на фоне ралли цен на нефть. Отскок слабый, но индекс может протестировать уровень 2615 п. Из-за высоких ставок я пока настроен на снижение к 2500 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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