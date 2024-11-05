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Неустойчивое равновесие - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Неустойчивое равновесие
Неустойчивое равновесие - 05.11.2024, ПРАЙМ
Неустойчивое равновесие
Рынок остается под давлением опасений перед дальнейшим повышением ключевой ставки. Хотя в последний рабочий день на прошлой неделе индекс Мосбиржи повысился на... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T08:41+0300
2024-11-05T08:41+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
офз
нефтяные котировки
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852597914.jpg?1730785292
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рынок остается под давлением опасений перед дальнейшим повышением ключевой ставки. Хотя в последний рабочий день на прошлой неделе индекс Мосбиржи повысился на 0,76% (до 2594,38 п.), а индекс РТС – на 0,65% (до 837,81 п.), за прошедшую неделю оба индекса потеряли соответственно 2,48% и 3,36%. Настроения на рынке оставались подавленными на фоне повышения доходности ОФЗ, индекс RGBI потерял за неделю 1,91%, продолжив обновлять многомесячные минимумы.Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю еще на 15-37 б. п. на отрезке от двух до десяти лет. Опережающий рост доходности показали облигации на ближнем отрезке кривой. На этом фоне спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ расширился за неделю на 26 б. п. до 443 б. п. На данном этапе доходности ОФЗ более чем в достаточной мере учитывают повышение ключевой ставки до 21%, тем не менее перспектива очередного повышения ставки до 22-23% пока не дисконтирована в котировках на рынке облигаций. Если опасения перед дальнейшим повышением ставки не ослабнут на фоне высокого инфляционного давления, доходности продолжат повышаться в ближайшие дни, что, в свою очередь, продолжит оказывать давление на фондовые индексы.Некоторую поддержку фондовый рынок может получить в виде технических факторов. На прошлой неделе индекс Мосбиржи опускался практически до сентябрьских минимумов, где проявилась покупательская активность. Тем не менее на этой неделе нельзя исключать повторного тестирования на прочность минимумов в области 2500 п, если доходности ОФЗ продолжат повышаться.Повышение нефтяных котировок в понедельник также может оказать поддержку российскому рынку акций в начале недели. Участники ОПЕК+ приняли решение продлить до конца декабря текущего года соглашение о добровольном сокращении нефтедобычи на 2,2 млн баррелей в сутки. На этом фоне котировки Brent понедельник повысились на 3%. Тем не менее в октябре цены на нефть снизились по итогам уже четвертого месяца подряд и предпосылок для разворота этой тенденции пока не просматривается. Ожидания по росту спроса на нефть остаются сдержанными на фоне неопределенных перспектив мировой экономики на следующий год.Таким образом, на российском фондовом рынке к началу текущей недели сформировалось хрупкое равновесие. Рынок остается под давлением со стороны высоких ставок, в то время как технические факторы и динамика на рынке нефти могут оказать поддержку. На данном этапе, возможно, оправданно было бы занимать выжидательную позицию и рассматривать осторожные покупки в случае, если не устоит поддержка в области 2500 п. по индексу Мосбиржи.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, офз, нефтяные котировки, рынок
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, ОФЗ, нефтяные котировки, Рынок
08:41 05.11.2024
 

Неустойчивое равновесие

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рынок остается под давлением опасений перед дальнейшим повышением ключевой ставки. Хотя в последний рабочий день на прошлой неделе индекс Мосбиржи повысился на 0,76% (до 2594,38 п.), а индекс РТС – на 0,65% (до 837,81 п.), за прошедшую неделю оба индекса потеряли соответственно 2,48% и 3,36%. Настроения на рынке оставались подавленными на фоне повышения доходности ОФЗ, индекс RGBI потерял за неделю 1,91%, продолжив обновлять многомесячные минимумы.
Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю еще на 15-37 б. п. на отрезке от двух до десяти лет. Опережающий рост доходности показали облигации на ближнем отрезке кривой. На этом фоне спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ расширился за неделю на 26 б. п. до 443 б. п. На данном этапе доходности ОФЗ более чем в достаточной мере учитывают повышение ключевой ставки до 21%, тем не менее перспектива очередного повышения ставки до 22-23% пока не дисконтирована в котировках на рынке облигаций. Если опасения перед дальнейшим повышением ставки не ослабнут на фоне высокого инфляционного давления, доходности продолжат повышаться в ближайшие дни, что, в свою очередь, продолжит оказывать давление на фондовые индексы.
Некоторую поддержку фондовый рынок может получить в виде технических факторов. На прошлой неделе индекс Мосбиржи опускался практически до сентябрьских минимумов, где проявилась покупательская активность. Тем не менее на этой неделе нельзя исключать повторного тестирования на прочность минимумов в области 2500 п, если доходности ОФЗ продолжат повышаться.
Повышение нефтяных котировок в понедельник также может оказать поддержку российскому рынку акций в начале недели. Участники ОПЕК+ приняли решение продлить до конца декабря текущего года соглашение о добровольном сокращении нефтедобычи на 2,2 млн баррелей в сутки. На этом фоне котировки Brent понедельник повысились на 3%. Тем не менее в октябре цены на нефть снизились по итогам уже четвертого месяца подряд и предпосылок для разворота этой тенденции пока не просматривается. Ожидания по росту спроса на нефть остаются сдержанными на фоне неопределенных перспектив мировой экономики на следующий год.
Таким образом, на российском фондовом рынке к началу текущей недели сформировалось хрупкое равновесие. Рынок остается под давлением со стороны высоких ставок, в то время как технические факторы и динамика на рынке нефти могут оказать поддержку. На данном этапе, возможно, оправданно было бы занимать выжидательную позицию и рассматривать осторожные покупки в случае, если не устоит поддержка в области 2500 п. по индексу Мосбиржи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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