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Эксперты назвали долю кибератак, организованных проукраинскими хакерами - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали долю кибератак, организованных проукраинскими хакерами
Эксперты назвали долю кибератак, организованных проукраинскими хакерами - 05.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали долю кибератак, организованных проукраинскими хакерами
До 70% сложных кибератак на Россию в 2024 году были совершены проукраинскими хакерами, рассказали аналитики ГК "Солар". | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T11:49+0300
2024-11-05T11:49+0300
хакеры
украина
взлом
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. До 70% сложных кибератак на Россию в 2024 году были совершены проукраинскими хакерами, рассказали аналитики ГК "Солар". "Их цели максимально деструктивны – собрав необходимые данные, восточно-европейские киберпреступники стремятся максимально разрушить скомпрометированную инфраструктуру", - подчеркнули в организации. Специалисты также отметили, что взломщики из других государств стремятся как можно дольше остаться незамеченными, чтобы собрать большее количество информации. Таким подходом отличаются, например, хакеры из Азии.Эксперты назвали две наиболее распространенные проукраинские группировки - Shedding Zmiy и Lifting Zmiy. Первые были замечены в шпионаже за организациями из России с 2022 года, а также многочисленных атаках на организации государственного, промышленного сектора, а также СМИ. Вторая же группировка, как правило, ищет уязвимости в публичных сервисах и использует "дыры" для размещения вредоносных ПО.В "Солар" отметили рост уровня хакеров, производящих атаки на конфиденциальные корпоративные данные и стратегически важные инфраструктуры в России.
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хакеры, украина, взлом
хакеры, УКРАИНА, взлом
11:49 05.11.2024
 
Эксперты назвали долю кибератак, организованных проукраинскими хакерами

"Солар": почти 70% кибератак на РФ в 2024 году организовано проукраинскими хакерами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. До 70% сложных кибератак на Россию в 2024 году были совершены проукраинскими хакерами, рассказали аналитики ГК "Солар".
"Их цели максимально деструктивны – собрав необходимые данные, восточно-европейские киберпреступники стремятся максимально разрушить скомпрометированную инфраструктуру", - подчеркнули в организации.
Специалисты также отметили, что взломщики из других государств стремятся как можно дольше остаться незамеченными, чтобы собрать большее количество информации. Таким подходом отличаются, например, хакеры из Азии.
Эксперты назвали две наиболее распространенные проукраинские группировки - Shedding Zmiy и Lifting Zmiy. Первые были замечены в шпионаже за организациями из России с 2022 года, а также многочисленных атаках на организации государственного, промышленного сектора, а также СМИ. Вторая же группировка, как правило, ищет уязвимости в публичных сервисах и использует "дыры" для размещения вредоносных ПО.
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11:09
В "Солар" отметили рост уровня хакеров, производящих атаки на конфиденциальные корпоративные данные и стратегически важные инфраструктуры в России.
 
хакерыУКРАИНАвзлом
 
 
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