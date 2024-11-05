https://1prime.ru/20241105/auchan-852622850.html
Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ
Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ - 05.11.2024, ПРАЙМ
Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ
Возможные планы об уходе из России французского ритейлера Auchan, сообщения о которых ранее в российском подразделении компании назвали слухами, вынудили его... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T22:26+0300
2024-11-05T22:26+0300
2024-11-05T22:26+0300
экономика
россия
бизнес
ашан
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/89/757328973_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_880cda948f901912bb3105184873ae6d.jpg
ПАРИЖ, 5 ноя - ПРАЙМ. Возможные планы об уходе из России французского ритейлера Auchan, сообщения о которых ранее в российском подразделении компании назвали слухами, вынудили его сокращать персонал во Франции, при этом российский рынок является значимым в плане выручки для французской компании, пишет издание Monde. Ранее во вторник Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые приведут к сокращению 2 389 сотрудников во Франции. "В связи с продажей своих активов в России продуктовому бренду семьи Мюлье стало срочно необходимо заняться восстановлением своей деятельности во Франции, потому что Auchan, присутствующий в 12 странах, продолжает терять долю рынка во Франции. За 10 лет она снизилась с 11,3% до 9,1% ", - пишет СМИ. Как сообщил изданию представитель неназванного конкурента ритейлера во Франции, прибыль от бизнеса в России позволяла компании сбалансировать невыгодную рыночную модель на родине. "Модель гипермаркета была убыточной и являлась источником высоких издержек, но Россия занимала важное место, являясь чрезвычайно прибыльным рынком. Этот баланс позволял в течение многих лет компенсировать потери от деятельности во Франции", - сказал собеседник газеты. Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей. Официально компания не подтвердила эту информацию. В пресс-службе Auchan Retail France РИА Новости сообщили, что не комментируют "рыночные слухи" отметив, что информация об уходе компании с российского рынка появлялась и ранее. В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1 475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие. "Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
https://1prime.ru/20241024/ashan-852400517.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/89/757328973_48:0:588:405_1920x0_80_0_0_561794fe318e0bd3fb9ccf928d20407b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, ашан, франция
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Ашан, ФРАНЦИЯ
Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ
Monde: Auchan начал сокращения во Франции из-за новостей о возможном уходе из РФ
ПАРИЖ, 5 ноя - ПРАЙМ. Возможные планы об уходе из России французского ритейлера Auchan, сообщения о которых ранее в российском подразделении компании назвали слухами, вынудили его сокращать персонал во Франции, при этом российский рынок является значимым в плане выручки для французской компании, пишет издание Monde.
Ранее во вторник Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые приведут к сокращению 2 389 сотрудников во Франции.
"В связи с продажей своих активов в России продуктовому бренду семьи Мюлье стало срочно необходимо заняться восстановлением своей деятельности во Франции, потому что Auchan, присутствующий в 12 странах, продолжает терять долю рынка во Франции. За 10 лет она снизилась с 11,3% до 9,1% ", - пишет СМИ.
Как сообщил изданию представитель неназванного конкурента ритейлера во Франции, прибыль от бизнеса в России позволяла компании сбалансировать невыгодную рыночную модель на родине.
"Модель гипермаркета была убыточной и являлась источником высоких издержек, но Россия занимала важное место, являясь чрезвычайно прибыльным рынком. Этот баланс позволял в течение многих лет компенсировать потери от деятельности во Франции", - сказал собеседник газеты.
Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей. Официально компания не подтвердила эту информацию. В пресс-службе Auchan Retail France РИА Новости сообщили, что не комментируют "рыночные слухи" отметив, что информация об уходе компании с российского рынка появлялась и ранее.
В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1 475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие.
"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
"Ашан Ритейл Россия" вновь назвал слухами информацию об уходе из России