https://1prime.ru/20241105/auchan-852622850.html

Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ

Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ - 05.11.2024, ПРАЙМ

Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ

Возможные планы об уходе из России французского ритейлера Auchan, сообщения о которых ранее в российском подразделении компании назвали слухами, вынудили его... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T22:26+0300

2024-11-05T22:26+0300

2024-11-05T22:26+0300

экономика

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ПАРИЖ, 5 ноя - ПРАЙМ. Возможные планы об уходе из России французского ритейлера Auchan, сообщения о которых ранее в российском подразделении компании назвали слухами, вынудили его сокращать персонал во Франции, при этом российский рынок является значимым в плане выручки для французской компании, пишет издание Monde. Ранее во вторник Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые приведут к сокращению 2 389 сотрудников во Франции. "В связи с продажей своих активов в России продуктовому бренду семьи Мюлье стало срочно необходимо заняться восстановлением своей деятельности во Франции, потому что Auchan, присутствующий в 12 странах, продолжает терять долю рынка во Франции. За 10 лет она снизилась с 11,3% до 9,1% ", - пишет СМИ. Как сообщил изданию представитель неназванного конкурента ритейлера во Франции, прибыль от бизнеса в России позволяла компании сбалансировать невыгодную рыночную модель на родине. "Модель гипермаркета была убыточной и являлась источником высоких издержек, но Россия занимала важное место, являясь чрезвычайно прибыльным рынком. Этот баланс позволял в течение многих лет компенсировать потери от деятельности во Франции", - сказал собеседник газеты. Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей. Официально компания не подтвердила эту информацию. В пресс-службе Auchan Retail France РИА Новости сообщили, что не комментируют "рыночные слухи" отметив, что информация об уходе компании с российского рынка появлялась и ранее. В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1 475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие. "Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.

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россия, бизнес, ашан, франция