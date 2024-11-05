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Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ
Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ - 05.11.2024, ПРАЙМ
Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ
Возможные планы об уходе из России французского ритейлера Auchan, сообщения о которых ранее в российском подразделении компании назвали слухами, вынудили его... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T22:26+0300
2024-11-05T22:26+0300
экономика
россия
бизнес
ашан
франция
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ПАРИЖ, 5 ноя - ПРАЙМ. Возможные планы об уходе из России французского ритейлера Auchan, сообщения о которых ранее в российском подразделении компании назвали слухами, вынудили его сокращать персонал во Франции, при этом российский рынок является значимым в плане выручки для французской компании, пишет издание Monde. Ранее во вторник Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые приведут к сокращению 2 389 сотрудников во Франции. "В связи с продажей своих активов в России продуктовому бренду семьи Мюлье стало срочно необходимо заняться восстановлением своей деятельности во Франции, потому что Auchan, присутствующий в 12 странах, продолжает терять долю рынка во Франции. За 10 лет она снизилась с 11,3% до 9,1% ", - пишет СМИ. Как сообщил изданию представитель неназванного конкурента ритейлера во Франции, прибыль от бизнеса в России позволяла компании сбалансировать невыгодную рыночную модель на родине. "Модель гипермаркета была убыточной и являлась источником высоких издержек, но Россия занимала важное место, являясь чрезвычайно прибыльным рынком. Этот баланс позволял в течение многих лет компенсировать потери от деятельности во Франции", - сказал собеседник газеты. Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей. Официально компания не подтвердила эту информацию. В пресс-службе Auchan Retail France РИА Новости сообщили, что не комментируют "рыночные слухи" отметив, что информация об уходе компании с российского рынка появлялась и ранее. В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1 475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие. "Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
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россия, бизнес, ашан, франция
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Ашан, ФРАНЦИЯ
22:26 05.11.2024
 
Auchan сокращает персонал во Франции на фоне новостей из России, пишут СМИ

Monde: Auchan начал сокращения во Франции из-за новостей о возможном уходе из РФ

Auchan откроет осенью магазин электроники и бытовой техники
Auchan откроет осенью магазин электроники и бытовой техники
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ПАРИЖ, 5 ноя - ПРАЙМ. Возможные планы об уходе из России французского ритейлера Auchan, сообщения о которых ранее в российском подразделении компании назвали слухами, вынудили его сокращать персонал во Франции, при этом российский рынок является значимым в плане выручки для французской компании, пишет издание Monde.
Ранее во вторник Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые приведут к сокращению 2 389 сотрудников во Франции.
"В связи с продажей своих активов в России продуктовому бренду семьи Мюлье стало срочно необходимо заняться восстановлением своей деятельности во Франции, потому что Auchan, присутствующий в 12 странах, продолжает терять долю рынка во Франции. За 10 лет она снизилась с 11,3% до 9,1% ", - пишет СМИ.
Как сообщил изданию представитель неназванного конкурента ритейлера во Франции, прибыль от бизнеса в России позволяла компании сбалансировать невыгодную рыночную модель на родине.
"Модель гипермаркета была убыточной и являлась источником высоких издержек, но Россия занимала важное место, являясь чрезвычайно прибыльным рынком. Этот баланс позволял в течение многих лет компенсировать потери от деятельности во Франции", - сказал собеседник газеты.
Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей. Официально компания не подтвердила эту информацию. В пресс-службе Auchan Retail France РИА Новости сообщили, что не комментируют "рыночные слухи" отметив, что информация об уходе компании с российского рынка появлялась и ранее.
В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1 475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие.
"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
Ашан - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
"Ашан Ритейл Россия" вновь назвал слухами информацию об уходе из России
24 октября, 15:45
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесАшанФРАНЦИЯ
 
 
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