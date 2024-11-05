https://1prime.ru/20241105/biznes-852611519.html

РБК: микробизнесу на "упрощенке" запретили добровольный НДС

РБК: микробизнесу на "упрощенке" запретили добровольный НДС - 05.11.2024, ПРАЙМ

РБК: микробизнесу на "упрощенке" запретили добровольный НДС

С 2025 года компании и индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, будут считаться плательщиками НДС, пишет РБК со ссылкой | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T15:32+0300

2024-11-05T15:32+0300

2024-11-05T15:32+0300

экономика

россия

бизнес

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. С 2025 года компании и индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, будут считаться плательщиками НДС, пишет РБК со ссылкой на разъяснительное письмо Минфина.Согласно изданию, если доход ниже 60 миллионов рублей в год, они не смогут добровольно уплатить налог по новой льготной ставке. Минфин выпустил разъяснения на основе обращений предпринимателей, которые хотели отказаться от освобождения от НДС."Отказ от освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, <...> не предусмотрен", — говорится в письме ведомства.Опросы экспертов показали, что уплата НДС выгодна многим предпринимателям для привлечения клиентов. Правила не меняются для налогоплательщиков, чей доход не превышает 60 миллионов рублей, но они могут выбрать другой налоговый режим при необходимости.Освобождение от НДС выгодно только в отношениях b2c, в других случаях предприниматель должен уплатить налог, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241022/gosduma-852331883.html

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россия, бизнес