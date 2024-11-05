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Польша расширит производство крупнокалиберных боеприпасов - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Польша расширит производство крупнокалиберных боеприпасов
Польша расширит производство крупнокалиберных боеприпасов - 05.11.2024, ПРАЙМ
Польша расширит производство крупнокалиберных боеприпасов
Правительство Польши выделит 3 миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов) на расширение мощностей по производству крупнокалиберных боеприпасов. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T17:12+0300
2024-11-05T17:12+0300
вооружения
польша
боеприпасы
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ВАРШАВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство Польши выделит 3 миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов) на расширение мощностей по производству крупнокалиберных боеприпасов. Ранее издание Onet сообщало, что предыдущее правительство Польши подозревают в махинациях с программой создания резерва крупнокалиберных боеприпасов. Также сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Соответствующий законопроект Об обеспечении финансирования мероприятий, направленных на увеличение мощностей по производству боеприпасов, внесенный министерством государственных активов, опубликован на официальном сайте польского правительства. В документе говорится о том, что "одной из насущных потребностей является расширение и диверсификация национальной производственной базы крупнокалиберных боеприпасов и пополнение их запасов". "В связи с вышеуказанными потребностями был разработан законопроект, позволяющий создать механизм финансирования польской оружейной промышленности с целью создания соответствующего производственного потенциала в стратегической области боеприпасов", - говорится в документе. Проект закона создает правовую основу для передачи в Фонд капитальных инвестиций средств, которые будут направлены на рекапитализацию компаний, ответственных за производство боеприпасов. В соответствии с документом, Фонд капитальных инвестиций получит 3 миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов) на цели, установленные законом. Два миллиарда из них (около 0,5 миллиарда долларов) поступят из бюджета министерства национальной обороны. Остальная часть средств будет передана в виде казначейских ценных бумаг, которые в настоящее время находятся во владении правительственного агентства стратегических резервов. Планируется, что правительство Польши рассмотрит законопроект в четвертом квартале текущего года.
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польша, боеприпасы
Вооружения, ПОЛЬША, Боеприпасы
17:12 05.11.2024
 
Польша расширит производство крупнокалиберных боеприпасов

Польша выделит 750 млн долларов на производство крупнокалиберных боеприпасов

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство Польши выделит 3 миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов) на расширение мощностей по производству крупнокалиберных боеприпасов.
Ранее издание Onet сообщало, что предыдущее правительство Польши подозревают в махинациях с программой создания резерва крупнокалиберных боеприпасов. Также сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
Соответствующий законопроект Об обеспечении финансирования мероприятий, направленных на увеличение мощностей по производству боеприпасов, внесенный министерством государственных активов, опубликован на официальном сайте польского правительства.
В документе говорится о том, что "одной из насущных потребностей является расширение и диверсификация национальной производственной базы крупнокалиберных боеприпасов и пополнение их запасов".
"В связи с вышеуказанными потребностями был разработан законопроект, позволяющий создать механизм финансирования польской оружейной промышленности с целью создания соответствующего производственного потенциала в стратегической области боеприпасов", - говорится в документе.
Проект закона создает правовую основу для передачи в Фонд капитальных инвестиций средств, которые будут направлены на рекапитализацию компаний, ответственных за производство боеприпасов.
В соответствии с документом, Фонд капитальных инвестиций получит 3 миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов) на цели, установленные законом. Два миллиарда из них (около 0,5 миллиарда долларов) поступят из бюджета министерства национальной обороны. Остальная часть средств будет передана в виде казначейских ценных бумаг, которые в настоящее время находятся во владении правительственного агентства стратегических резервов.
Планируется, что правительство Польши рассмотрит законопроект в четвертом квартале текущего года.
Дворец Бельведер в Варшаве, Польша - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
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ВооруженияПОЛЬШАБоеприпасы
 
 
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