https://1prime.ru/20241105/bukmekery-852617106.html
Букмекеры в США стали меньше сомневаться в победе Трампа, сообщили СМИ
Букмекеры в США стали меньше сомневаться в победе Трампа, сообщили СМИ - 05.11.2024, ПРАЙМ
Букмекеры в США стали меньше сомневаться в победе Трампа, сообщили СМИ
Американские букмекеры в течение последних дней начали увеличивать ставки на победу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T18:21+0300
2024-11-05T18:21+0300
2024-11-05T18:39+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американские букмекеры в течение последних дней начали увеличивать ставки на победу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА новости, проанализировав букмекерские данные. Агентство выяснило, что на прошлых выходных победы от Трампа ждали в среднем 56,7%, но к среде уровень его поддержки возрос до 58,7%. В победу Харрис верили 43% букмекеров, но по данным на 16.56 мск в среду уровень ее поддержки снизился до 40,9%, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные портала-агрегатора Election Betting Odds. Этот сервис суммирует данные букмекерских контор Betfair, Smarkets, PredictIt, Polymarket и Kalshi и обновляет их каждые 20 минут. Что касается крупнейших платформ в отдельности, то на Polymarket на выборы поставили около 3,3 миллиарда долларов. При этом ставки на Трампа на платформе возросли на 3,4% с вечера воскресенья по вашингтонскому времени (ночь на понедельник мск). На его победу ставят 62% пользователей. На Харрис по состоянию на среду ставят 38%, что на 3,3% ниже, чем на прошлых выходных. На платформе Kalshi, где на выборы в совокупности поставили 239 миллионов долларов, в победу Трампа верят 59%, что по сравнению с понедельником является ростом почти на 9%. В победу Харрис верят 41%. Это падение почти на 9% по сравнению с 3 ноября. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис.
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сша, выборы в сша, букмекеры, дональд трамп, камала харрис
Выборы в США, США, выборы в США, букмекеры, Дональд Трамп, Камала Харрис
Букмекеры в США стали меньше сомневаться в победе Трампа, сообщили СМИ
РИА Новости: американские букмекеры стали меньше сомневаться в победе Трампа
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американские букмекеры в течение последних дней начали увеличивать ставки на победу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА новости, проанализировав букмекерские данные.
Агентство выяснило, что на прошлых выходных победы от Трампа ждали в среднем 56,7%, но к среде уровень его поддержки возрос до 58,7%. В победу Харрис верили 43% букмекеров, но по данным на 16.56 мск в среду уровень ее поддержки снизился до 40,9%, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные портала-агрегатора Election Betting Odds. Этот сервис суммирует данные букмекерских контор Betfair, Smarkets, PredictIt, Polymarket и Kalshi и обновляет их каждые 20 минут.
Что касается крупнейших платформ в отдельности, то на Polymarket на выборы поставили около 3,3 миллиарда долларов. При этом ставки на Трампа на платформе возросли на 3,4% с вечера воскресенья по вашингтонскому времени (ночь на понедельник мск). На его победу ставят 62% пользователей. На Харрис по состоянию на среду ставят 38%, что на 3,3% ниже, чем на прошлых выходных.
На платформе Kalshi, где на выборы в совокупности поставили 239 миллионов долларов, в победу Трампа верят 59%, что по сравнению с понедельником является ростом почти на 9%. В победу Харрис верят 41%. Это падение почти на 9% по сравнению с 3 ноября.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис.
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