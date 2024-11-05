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Володин рассказал о достижении технологического лидерства России - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Володин рассказал о достижении технологического лидерства России
Володин рассказал о достижении технологического лидерства России - 05.11.2024, ПРАЙМ
Володин рассказал о достижении технологического лидерства России
Свыше 6 триллионов рублей предусмотрено в бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на достижение технологического лидерства России, заявил... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T16:04+0300
2024-11-05T16:04+0300
вячеслав володин
технологические решения
россия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Свыше 6 триллионов рублей предусмотрено в бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на достижение технологического лидерства России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Челябинске, где проходит выездное совещание совета Думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в РФ. "На задачу достижения технологического лидерства нашей страны в проекте федерального бюджета на следующие три года предусмотрен удвоенный объем финансирования, это более шести триллионов рублей. Важно, чтобы средства расходовались эффективно, в том числе на обеспечение серийного производства высокотехнологичной продукции, увеличение мощностей, чтобы объем предложения сбалансировал спрос на новую технику, оборудование. Мы вот с руководством завода (ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" - ред.) как раз говорили об этом", - отметил Володин. Он добавил, что Дума уделяет приоритетное внимание вопросам, связанным с принятием законов в сфере развития промышленного производства. "Только с 2023 года Государственная дума приняла 20 федеральных законов в сфере развития промышленности. На рассмотрении сегодня находятся 12 законопроектов, из них: на стадии подготовки ко второму чтению - восемь законопроектов, к первому чтению - четыре законопроекта, уточнил председатель Госдумы. "Среди наших ключевых приоритетов - закон о технологической политике в Российской Федерации, он у нас принят в первом чтении в июне текущего года. Мы исходим из необходимости его приоритетного рассмотрения, совместно с правительством работаем над подготовкой этого законопроекта ко второму чтению. Он должен будет определить основную концепцию обеспечения технологического суверенитета нашей страны и создания условий для ускоренной разработки и внедрения инноваций", - сказал он.
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вячеслав володин, технологические решения, россия
Вячеслав Володин, технологические решения, РОССИЯ
16:04 05.11.2024
 
Володин рассказал о достижении технологического лидерства России

Володин: более 6 трлн рублей заложено на достижение технологического лидерства РФ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Свыше 6 триллионов рублей предусмотрено в бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на достижение технологического лидерства России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Челябинске, где проходит выездное совещание совета Думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в РФ.
"На задачу достижения технологического лидерства нашей страны в проекте федерального бюджета на следующие три года предусмотрен удвоенный объем финансирования, это более шести триллионов рублей. Важно, чтобы средства расходовались эффективно, в том числе на обеспечение серийного производства высокотехнологичной продукции, увеличение мощностей, чтобы объем предложения сбалансировал спрос на новую технику, оборудование. Мы вот с руководством завода (ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" - ред.) как раз говорили об этом", - отметил Володин.
Он добавил, что Дума уделяет приоритетное внимание вопросам, связанным с принятием законов в сфере развития промышленного производства. "Только с 2023 года Государственная дума приняла 20 федеральных законов в сфере развития промышленности. На рассмотрении сегодня находятся 12 законопроектов, из них: на стадии подготовки ко второму чтению - восемь законопроектов, к первому чтению - четыре законопроекта, уточнил председатель Госдумы.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
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"Среди наших ключевых приоритетов - закон о технологической политике в Российской Федерации, он у нас принят в первом чтении в июне текущего года. Мы исходим из необходимости его приоритетного рассмотрения, совместно с правительством работаем над подготовкой этого законопроекта ко второму чтению. Он должен будет определить основную концепцию обеспечения технологического суверенитета нашей страны и создания условий для ускоренной разработки и внедрения инноваций", - сказал он.
 
Вячеслав Володинтехнологические решенияРОССИЯ
 
 
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