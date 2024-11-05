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Экс-работник "Уралвагонзавода" получил 16 лет за госизмену
Экс-работник "Уралвагонзавода" получил 16 лет за госизмену - 05.11.2024, ПРАЙМ
Экс-работник "Уралвагонзавода" получил 16 лет за госизмену
Свердловский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы Данила Мухаметова по делу о госизмене из-за продажи украинским военным чертежей... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:25+0300
2024-11-05T09:25+0300
2024-11-05T09:25+0300
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госизмена
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – ПРАЙМ. Свердловский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы Данила Мухаметова по делу о госизмене из-за продажи украинским военным чертежей "Уралвагонзавода", сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда. Суд также назначил Мухаметову штраф в размере 300 тысяч рублей. Подсудимый, занимавший должность инженера, частично признал свою вину.Супруги Данил и Виктория Мухаметовы, передававшие данные военно-технического характера украинским спецслужбам в обмен на денежное вознаграждение, были задержаны в апреле 2023 года. В ходе допроса Мухаметовы сообщили, что за поставку сведений они получили порядка 100 тысяч рублей.11 октября Свердловский областной суд 11 октября приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Девушка работала оператором на заводе. Мухаметова полностью признала вину, а потому дело было рассмотрено в особом порядке.Сообщается, что супруги все же успели передать часть сведений до задержания.
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суд, госизмена, всу, украина
суд, госизмена, ВСУ, УКРАИНА
Экс-работник "Уралвагонзавода" получил 16 лет за госизмену
Экс-работник "Уралвагонзавода", продавший ВСУ чертежи, получил 16 лет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – ПРАЙМ. Свердловский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы Данила Мухаметова по делу о госизмене из-за продажи украинским военным чертежей "Уралвагонзавода", сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда.
Суд также назначил Мухаметову штраф в размере 300 тысяч рублей. Подсудимый, занимавший должность инженера, частично признал свою вину.
Супруги Данил и Виктория Мухаметовы, передававшие данные военно-технического характера украинским спецслужбам в обмен на денежное вознаграждение, были задержаны в апреле 2023 года. В ходе допроса Мухаметовы сообщили, что за поставку сведений они получили порядка 100 тысяч рублей.
11 октября Свердловский областной суд 11 октября приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Девушка работала оператором на заводе. Мухаметова полностью признала вину, а потому дело было рассмотрено в особом порядке.
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Сообщается, что супруги все же успели передать часть сведений до задержания.