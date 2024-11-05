https://1prime.ru/20241105/dezertir-852603314.html

"Неизбежно": стало известно, почему солдаты ВСУ переходят на сторону России

"Неизбежно": стало известно, почему солдаты ВСУ переходят на сторону России - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Неизбежно": стало известно, почему солдаты ВСУ переходят на сторону России

Украинские солдаты стали чаще покидать свои посты, так как признают неизбежность поражения Украины в конфликте с Москвой, сообщил аналитик Центра... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T11:27+0300

2024-11-05T11:27+0300

2024-11-05T11:27+0300

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дезертирство

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украинские солдаты стали чаще покидать свои посты, так как признают неизбежность поражения Украины в конфликте с Москвой, сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. Его заявление публикует издание InfoBRICS."Сегодня украинцы сражаются, зная, что неизбежным исходом конфликта будет поражение, из-за чего многие из них дезертируют или даже переходят на другую сторону", — отметил Лейрос.Он также объяснил, что украинские военные не видят смысл в дальнейшем сопротивлении из-за стремительного продвижения российской армии и больших потерь личного состава.

https://1prime.ru/20241105/nato-852601991.html

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всу, дезертирство, украина