Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Неизбежно": стало известно, почему солдаты ВСУ переходят на сторону России - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
США - ПРАЙМ, 1920Выборы в США
https://1prime.ru/20241105/dezertir-852603314.html
"Неизбежно": стало известно, почему солдаты ВСУ переходят на сторону России
"Неизбежно": стало известно, почему солдаты ВСУ переходят на сторону России - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Неизбежно": стало известно, почему солдаты ВСУ переходят на сторону России
Украинские солдаты стали чаще покидать свои посты, так как признают неизбежность поражения Украины в конфликте с Москвой, сообщил аналитик Центра... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T11:27+0300
2024-11-05T11:27+0300
выборы в сша
всу
дезертирство
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украинские солдаты стали чаще покидать свои посты, так как признают неизбежность поражения Украины в конфликте с Москвой, сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. Его заявление публикует издание InfoBRICS."Сегодня украинцы сражаются, зная, что неизбежным исходом конфликта будет поражение, из-за чего многие из них дезертируют или даже переходят на другую сторону", — отметил Лейрос.Он также объяснил, что украинские военные не видят смысл в дальнейшем сопротивлении из-за стремительного продвижения российской армии и больших потерь личного состава.
https://1prime.ru/20241105/nato-852601991.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, дезертирство, украина
Выборы в США, ВСУ, дезертирство, УКРАИНА
11:27 05.11.2024
 
"Неизбежно": стало известно, почему солдаты ВСУ переходят на сторону России

InfoBRICS: солдаты ВСУ дезертируют, осознавая неизбежность поражения в конфликте

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украинские солдаты стали чаще покидать свои посты, так как признают неизбежность поражения Украины в конфликте с Москвой, сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. Его заявление публикует издание InfoBRICS.
"Сегодня украинцы сражаются, зная, что неизбежным исходом конфликта будет поражение, из-за чего многие из них дезертируют или даже переходят на другую сторону", — отметил Лейрос.
Он также объяснил, что украинские военные не видят смысл в дальнейшем сопротивлении из-за стремительного продвижения российской армии и больших потерь личного состава.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
"Ничтожные шансы": Пушков назвал главный провал генсека НАТО по Украине
10:42
 
Выборы в СШАВСУдезертирствоУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала