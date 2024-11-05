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На Украине высмеяли закон о дровах - 05.11.2024, ПРАЙМ
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На Украине высмеяли закон о дровах
На Украине высмеяли закон о дровах - 05.11.2024, ПРАЙМ
На Украине высмеяли закон о дровах
Украинцы массово высмеивают закон о хранении дров, нарушение которого грозит гражданам заключением, передает издание "Страна.ua". | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T13:49+0300
2024-11-05T13:49+0300
украина
закон
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украинцы массово высмеивают закон о хранении дров, нарушение которого грозит гражданам заключением, передает издание "Страна.ua"."Тема про закон стала за последние 24 часа одним из самых популярных трендов украинского сегмента TikTok", — следует из опубликованного материала.Так, пользователи социальных сетей снимают видео, на которых показывают дрова, ветки деревьев и случайные палки и смеются над тем, что являются особо опасными преступниками из-за отсутствия необходимых документов. На одном из видео мужчина, расположившийся на фоне нарубленной древесины, призывает приговорить его к тюремному заключению, поскольку так "хоть кто-то останется в живых".
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украина, закон
УКРАИНА, закон
13:49 05.11.2024
 
На Украине высмеяли закон о дровах

Украинцы высмеивают закон о тюремном заключении за неправильное хранение дров

© РИА Новости . Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкЗаготовки дров
Заготовки дров - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украинцы массово высмеивают закон о хранении дров, нарушение которого грозит гражданам заключением, передает издание "Страна.ua".
"Тема про закон стала за последние 24 часа одним из самых популярных трендов украинского сегмента TikTok", — следует из опубликованного материала.
Так, пользователи социальных сетей снимают видео, на которых показывают дрова, ветки деревьев и случайные палки и смеются над тем, что являются особо опасными преступниками из-за отсутствия необходимых документов. На одном из видео мужчина, расположившийся на фоне нарубленной древесины, призывает приговорить его к тюремному заключению, поскольку так "хоть кто-то останется в живых".
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