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На Украине высмеяли закон о дровах

На Украине высмеяли закон о дровах - 05.11.2024, ПРАЙМ

На Украине высмеяли закон о дровах

Украинцы массово высмеивают закон о хранении дров, нарушение которого грозит гражданам заключением, передает издание "Страна.ua". | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T13:49+0300

2024-11-05T13:49+0300

2024-11-05T13:49+0300

украина

закон

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украинцы массово высмеивают закон о хранении дров, нарушение которого грозит гражданам заключением, передает издание "Страна.ua"."Тема про закон стала за последние 24 часа одним из самых популярных трендов украинского сегмента TikTok", — следует из опубликованного материала.Так, пользователи социальных сетей снимают видео, на которых показывают дрова, ветки деревьев и случайные палки и смеются над тем, что являются особо опасными преступниками из-за отсутствия необходимых документов. На одном из видео мужчина, расположившийся на фоне нарубленной древесины, призывает приговорить его к тюремному заключению, поскольку так "хоть кто-то останется в живых".

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украина, закон