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В офисе Зеленского заявили, что он не подпишет скандальный "закон о дровах" - 05.11.2024, ПРАЙМ
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В офисе Зеленского заявили, что он не подпишет скандальный "закон о дровах"
В офисе Зеленского заявили, что он не подпишет скандальный "закон о дровах" - 05.11.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского заявили, что он не подпишет скандальный "закон о дровах"
Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Зеленский не станет подписывать скандальный "закон о дровах", который должен... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T23:23+0300
2024-11-05T23:23+0300
политика
украина
владимир зеленский
отопление
дрова
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Зеленский не станет подписывать скандальный "закон о дровах", который должен ужесточить наказание за хранение дров без документации. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".Ранее оно писало, что жителям Украины грозит уголовная ответственность либо штрафы за хранение дров без документов об их легальном приобретении. "Зеленский не подпишет "закон о дровах", — говорится в материале "Страна.ua" со ссылкой на Литвина. Отмечается, что Литвин со ссылкой на технические причины также заявил об истечении времени на ветирование данного закона. "Страна.ua" уточнило, что "законом о дровах" назвали принятый Верховной радой 10 октября документ, согласно которому граждане Украины могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении. Украинские СМИ ранее сообщали, что, если Зеленский подпишет этот законопроект, то это значительно усложнит жизнь жителей населенных пунктов без газового отопления.
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украина, владимир зеленский, отопление, дрова
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, отопление, дрова
23:23 05.11.2024
 
В офисе Зеленского заявили, что он не подпишет скандальный "закон о дровах"

"Страна.ua": в офисе Зеленского заверили, что он не подпишет "закон о дровах"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Зеленский не станет подписывать скандальный "закон о дровах", который должен ужесточить наказание за хранение дров без документации. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее оно писало, что жителям Украины грозит уголовная ответственность либо штрафы за хранение дров без документов об их легальном приобретении.
"Зеленский не подпишет "закон о дровах", — говорится в материале "Страна.ua" со ссылкой на Литвина.
Отмечается, что Литвин со ссылкой на технические причины также заявил об истечении времени на ветирование данного закона.
"Страна.ua" уточнило, что "законом о дровах" назвали принятый Верховной радой 10 октября документ, согласно которому граждане Украины могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении.
Украинские СМИ ранее сообщали, что, если Зеленский подпишет этот законопроект, то это значительно усложнит жизнь жителей населенных пунктов без газового отопления.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийотоплениедрова
 
 
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