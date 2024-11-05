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Россиян предупредили о росте цен на новогодние елки
Россиян предупредили о росте цен на новогодние елки - 05.11.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о росте цен на новогодние елки
Цена на новогодние елки в России в этом году увеличится по сравнению с прошлым годом, сообщает "Парламентская газета". | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:46+0300
2024-11-05T10:46+0300
2024-11-05T10:46+0300
экономика
новый год
новогодняя ель
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Цена на новогодние елки в России в этом году увеличится по сравнению с прошлым годом, сообщает "Парламентская газета"."За новогоднюю елку россиянам в этом году придется заплатить больше, чем в прошлом", — сказано в материале.В 2023 году средняя стоимость за метр сосны и ели составляла одну тысячу рублей, а в этом году она будет составлять от 1200 до 1500 рублей.
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новый год, новогодняя ель
Экономика, Новый год, новогодняя ель
Россиян предупредили о росте цен на новогодние елки
"Парламентская газета": новогодние елки в 2024 году обойдутся россиянам дороже