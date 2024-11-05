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Мишель призвал ЕС обрести мечту, чтобы не стать музеем славного прошлого
Мишель призвал ЕС обрести мечту, чтобы не стать музеем славного прошлого - 05.11.2024, ПРАЙМ
Мишель призвал ЕС обрести мечту, чтобы не стать музеем славного прошлого
Европейский союз должен найти новую мечту и действовать решительно, чтобы не стать музеем славного прошлого. Таким мнением поделился председатель Европейского... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T12:16+0300
2024-11-05T12:16+0300
2024-11-05T12:16+0300
политика
ес
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз должен найти новую мечту и действовать решительно, чтобы не стать музеем славного прошлого. Таким мнением поделился председатель Европейского совета Шарль Мишель, полномочия которого истекают в конце месяца."Мы должны действовать решительно и амбициозно, чтобы Европа не стала мировым музеем, то есть регионом, на который мы смотрим не только с определенной гордостью за великое прошлое, но и с определённой ностальгией. Напротив, я полагаю, что мы должны нарисовать новую европейскую мечту", - приводят слова Мишеля бельгийские СМИ.Мишель подчеркнул, что основным фактором для будущего Европы является повышение конкурентоспособности европейских компаний, которые сейчас отстают от США и Китая. Он также подчеркнул важность развития внутреннего рынка ЕС, который имеет значительный неиспользованный потенциал. Мишель отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на неформальном саммите ЕС в Будапеште, который будет последним для него в качестве главы Европейского совета.
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ес, шарль мишель
Политика, ЕС, Шарль Мишель
Мишель призвал ЕС обрести мечту, чтобы не стать музеем славного прошлого
Мишель: ЕС нужна новая мечта, чтобы не превратиться в музей славного прошлого
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз должен найти новую мечту и действовать решительно, чтобы не стать музеем славного прошлого. Таким мнением поделился председатель Европейского совета Шарль Мишель, полномочия которого истекают в конце месяца.
"Мы должны действовать решительно и амбициозно, чтобы Европа не стала мировым музеем, то есть регионом, на который мы смотрим не только с определенной гордостью за великое прошлое, но и с определённой ностальгией. Напротив, я полагаю, что мы должны нарисовать новую европейскую мечту", - приводят слова Мишеля бельгийские СМИ.
Мишель подчеркнул, что основным фактором для будущего Европы является повышение конкурентоспособности европейских компаний, которые сейчас отстают от США и Китая. Он также подчеркнул важность развития внутреннего рынка ЕС, который имеет значительный неиспользованный потенциал. Мишель отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на неформальном саммите ЕС в Будапеште, который будет последним для него в качестве главы Европейского совета.
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