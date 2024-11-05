https://1prime.ru/20241105/evropa-852560032.html

Трамп припас горькую пилюлю для Европы. Китаю приготовиться

Трамп припас горькую пилюлю для Европы. Китаю приготовиться - 05.11.2024, ПРАЙМ

Трамп припас горькую пилюлю для Европы. Китаю приготовиться

Ориентированные на экспорт товаров в США европейские компании теряют в курсах своих акций на биржах ЕС. Это касается, в частности, крупнейшего в мире... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T08:08+0300

2024-11-05T08:08+0300

2024-11-05T08:08+0300

мнения аналитиков

дональд трамп

европа

торговые войны

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ориентированные на экспорт товаров в США европейские компании теряют в курсах своих акций на биржах ЕС. Это касается, в частности, крупнейшего в мире производителя люксовых товаров — LVMH (-13,8% c начала года). Для него рынки США и Китая — ключевые. Пессимизм инвесторов чувствуется и по акциям автомобильных компаний Европы, например, Volkswagen (-17,8% с начала года). Поводом для опасений инвесторов стало предвыборное заявление кандидата в 47-е президенты США, 45-го президента США Дональда Трампа, что он готов ввести на все европейские товары импортную пошлину в 20%. Это, ещё, как говорится, Европе "повезёт": для КНР Трамп готовит пошлины в три раза большие. Но, естественно, всё это может сбыться, если Трамп станет победителем на выборах 5 ноября, хотя и команда Камалы Харрис выступает за различные защитные меры для американского рынка. Прогнозы по выборам в США разные, но с чуть большим перевесом в пользу победы Трампа. Реальный расклад сил мы вот-вот узнаем.Стоит ли Европе опасаться Трампа с его предложением о пошлине в 20%? Замечу, что нет никакой предопределенности, что Трамп в случае победы будет реализовывать свою идею именно в таком виде, как он её озвучил. Будет торг, и европейцам нужно будет отстаивать свою линию. В целом, европейский фондовый рынок, хоть и выглядит в плюсе (Euro Stoxx Europe 600 с начала года — плюс 8,76%), однако под "капотом" скрываются большие проблемы ключевых экономик региона. ВВП Германии два года подряд не может выйти в положительную плоскость. В стране заметно сокращается выпуск в большинстве отраслей промышленности. В крупнейшей экономике Евросоюза и еврозоны "заморожены" большинство новых проектов в области производства чипов (полупроводников). Во второй экономике Европы — Франции — рекордный дефицит бюджета и растущий госдолг. Биржевой индекс CAC 40 с трудом пытается выкарабкаться в плюс в динамике с начала года. Биржевая Европа продолжает, в целом, оставаться слабой: суммарная капитализация, например, всех компаний из ключевого биржевого индекса Германии, DAX, соответствует суммарной стоимости акций всего лишь одной из ведущих технологических корпораций США. В Европе при поиске финансирования бизнес традиционно больше обращается в банки, а не выходит со своими ценными бумагами на биржу. В США — ситуация обратная: главный источник получения капитала — это биржа. Отставание Европы в вопросе финансовых технологий (финтеха) также предопределяет такую разницу: выход на биржу в США более технологичен, равно как в США более развитый рынок производных финансовых инструментов (деривативов), чем в Европе. Также стоит отметить и отличия в регуляторике. В Европе, например, принято законодательство, которое ограничивает автономную работу искусственного интеллекта (ИИ). В США такого ограничения нет, а соответственно быстрее развиваются решения, которые повышают эффективность работы компаний как в финансовом, так и в нефинансовом секторах экономики. У Европы есть большой потенциал экономического и финансового развития, но он не до конца раскрыт. Не раскрыт и потенциал европейского фондового рынка, который из-за этого подвержен большим ситуативным колебаниям курсов акций. Инвесторы ищут контуры дальнейшего будущего экономики Евросоюза. Их нужно определять — это видно, например, по автомобильной отрасли. Она теряет конкурентоспособность, а КНР всё больше упрочивает позиции крупнейшего в мире экспортёра автомобилей. В КНР, например, более 120 брендов крупных производителей электрокаров. В Европе — на порядок меньше. Это значит, что Европе нужно искать свою нишу в автомобильной отрасли, но не только: и во всех остальных индустриях тоже. Тогда для сильного европейского продукта и тариф в 20 процентов от Трампа будет уже не страшен: он в любом случае найдёт путь к американскому потребителю.Автор: Константин Церазов, экономист, бывший вице-президент банка "Открытие"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, дональд трамп, европа, торговые войны