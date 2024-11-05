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Трамп припас горькую пилюлю для Европы. Китаю приготовиться - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп припас горькую пилюлю для Европы. Китаю приготовиться
Трамп припас горькую пилюлю для Европы. Китаю приготовиться - 05.11.2024, ПРАЙМ
Трамп припас горькую пилюлю для Европы. Китаю приготовиться
Ориентированные на экспорт товаров в США европейские компании теряют в курсах своих акций на биржах ЕС. Это касается, в частности, крупнейшего в мире... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T08:08+0300
2024-11-05T08:08+0300
мнения аналитиков
дональд трамп
европа
торговые войны
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852560032.jpg?1730783281
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ориентированные на экспорт товаров в США европейские компании теряют в курсах своих акций на биржах ЕС. Это касается, в частности, крупнейшего в мире производителя люксовых товаров — LVMH (-13,8% c начала года). Для него рынки США и Китая — ключевые. Пессимизм инвесторов чувствуется и по акциям автомобильных компаний Европы, например, Volkswagen (-17,8% с начала года). Поводом для опасений инвесторов стало предвыборное заявление кандидата в 47-е президенты США, 45-го президента США Дональда Трампа, что он готов ввести на все европейские товары импортную пошлину в 20%. Это, ещё, как говорится, Европе "повезёт": для КНР Трамп готовит пошлины в три раза большие. Но, естественно, всё это может сбыться, если Трамп станет победителем на выборах 5 ноября, хотя и команда Камалы Харрис выступает за различные защитные меры для американского рынка. Прогнозы по выборам в США разные, но с чуть большим перевесом в пользу победы Трампа. Реальный расклад сил мы вот-вот узнаем.Стоит ли Европе опасаться Трампа с его предложением о пошлине в 20%? Замечу, что нет никакой предопределенности, что Трамп в случае победы будет реализовывать свою идею именно в таком виде, как он её озвучил. Будет торг, и европейцам нужно будет отстаивать свою линию. В целом, европейский фондовый рынок, хоть и выглядит в плюсе (Euro Stoxx Europe 600 с начала года — плюс 8,76%), однако под "капотом" скрываются большие проблемы ключевых экономик региона. ВВП Германии два года подряд не может выйти в положительную плоскость. В стране заметно сокращается выпуск в большинстве отраслей промышленности. В крупнейшей экономике Евросоюза и еврозоны "заморожены" большинство новых проектов в области производства чипов (полупроводников). Во второй экономике Европы — Франции — рекордный дефицит бюджета и растущий госдолг. Биржевой индекс CAC 40 с трудом пытается выкарабкаться в плюс в динамике с начала года. Биржевая Европа продолжает, в целом, оставаться слабой: суммарная капитализация, например, всех компаний из ключевого биржевого индекса Германии, DAX, соответствует суммарной стоимости акций всего лишь одной из ведущих технологических корпораций США. В Европе при поиске финансирования бизнес традиционно больше обращается в банки, а не выходит со своими ценными бумагами на биржу. В США — ситуация обратная: главный источник получения капитала — это биржа. Отставание Европы в вопросе финансовых технологий (финтеха) также предопределяет такую разницу: выход на биржу в США более технологичен, равно как в США более развитый рынок производных финансовых инструментов (деривативов), чем в Европе. Также стоит отметить и отличия в регуляторике. В Европе, например, принято законодательство, которое ограничивает автономную работу искусственного интеллекта (ИИ). В США такого ограничения нет, а соответственно быстрее развиваются решения, которые повышают эффективность работы компаний как в финансовом, так и в нефинансовом секторах экономики. У Европы есть большой потенциал экономического и финансового развития, но он не до конца раскрыт. Не раскрыт и потенциал европейского фондового рынка, который из-за этого подвержен большим ситуативным колебаниям курсов акций. Инвесторы ищут контуры дальнейшего будущего экономики Евросоюза. Их нужно определять — это видно, например, по автомобильной отрасли. Она теряет конкурентоспособность, а КНР всё больше упрочивает позиции крупнейшего в мире экспортёра автомобилей. В КНР, например, более 120 брендов крупных производителей электрокаров. В Европе — на порядок меньше. Это значит, что Европе нужно искать свою нишу в автомобильной отрасли, но не только: и во всех остальных индустриях тоже. Тогда для сильного европейского продукта и тариф в 20 процентов от Трампа будет уже не страшен: он в любом случае найдёт путь к американскому потребителю.Автор: Константин Церазов, экономист, бывший вице-президент банка "Открытие"
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Константин Церазов
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5
4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, дональд трамп, европа, торговые войны
Мнения аналитиков, Дональд Трамп, ЕВРОПА, торговые войны
08:08 05.11.2024
 
Трамп припас горькую пилюлю для Европы. Китаю приготовиться

Экономист Церазов: Трамп заставит ЕС выйти из зоны комфорта и раскрыть потенциал

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Константин Церазов
Константин Церазов
Бывший старший вице-президент Банка Открытие, экономист
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ориентированные на экспорт товаров в США европейские компании теряют в курсах своих акций на биржах ЕС. Это касается, в частности, крупнейшего в мире производителя люксовых товаров — LVMH (-13,8% c начала года). Для него рынки США и Китая — ключевые.
Пессимизм инвесторов чувствуется и по акциям автомобильных компаний Европы, например, Volkswagen (-17,8% с начала года).
Поводом для опасений инвесторов стало предвыборное заявление кандидата в 47-е президенты США, 45-го президента США Дональда Трампа, что он готов ввести на все европейские товары импортную пошлину в 20%.
Это, ещё, как говорится, Европе "повезёт": для КНР Трамп готовит пошлины в три раза большие. Но, естественно, всё это может сбыться, если Трамп станет победителем на выборах 5 ноября, хотя и команда Камалы Харрис выступает за различные защитные меры для американского рынка. Прогнозы по выборам в США разные, но с чуть большим перевесом в пользу победы Трампа. Реальный расклад сил мы вот-вот узнаем.
Стоит ли Европе опасаться Трампа с его предложением о пошлине в 20%? Замечу, что нет никакой предопределенности, что Трамп в случае победы будет реализовывать свою идею именно в таком виде, как он её озвучил. Будет торг, и европейцам нужно будет отстаивать свою линию.
В целом, европейский фондовый рынок, хоть и выглядит в плюсе (Euro Stoxx Europe 600 с начала года — плюс 8,76%), однако под "капотом" скрываются большие проблемы ключевых экономик региона. ВВП Германии два года подряд не может выйти в положительную плоскость. В стране заметно сокращается выпуск в большинстве отраслей промышленности. В крупнейшей экономике Евросоюза и еврозоны "заморожены" большинство новых проектов в области производства чипов (полупроводников).
Во второй экономике Европы — Франции — рекордный дефицит бюджета и растущий госдолг. Биржевой индекс CAC 40 с трудом пытается выкарабкаться в плюс в динамике с начала года. Биржевая Европа продолжает, в целом, оставаться слабой: суммарная капитализация, например, всех компаний из ключевого биржевого индекса Германии, DAX, соответствует суммарной стоимости акций всего лишь одной из ведущих технологических корпораций США.
В Европе при поиске финансирования бизнес традиционно больше обращается в банки, а не выходит со своими ценными бумагами на биржу. В США — ситуация обратная: главный источник получения капитала — это биржа. Отставание Европы в вопросе финансовых технологий (финтеха) также предопределяет такую разницу: выход на биржу в США более технологичен, равно как в США более развитый рынок производных финансовых инструментов (деривативов), чем в Европе.
Также стоит отметить и отличия в регуляторике. В Европе, например, принято законодательство, которое ограничивает автономную работу искусственного интеллекта (ИИ). В США такого ограничения нет, а соответственно быстрее развиваются решения, которые повышают эффективность работы компаний как в финансовом, так и в нефинансовом секторах экономики.
У Европы есть большой потенциал экономического и финансового развития, но он не до конца раскрыт. Не раскрыт и потенциал европейского фондового рынка, который из-за этого подвержен большим ситуативным колебаниям курсов акций.
Инвесторы ищут контуры дальнейшего будущего экономики Евросоюза. Их нужно определять — это видно, например, по автомобильной отрасли. Она теряет конкурентоспособность, а КНР всё больше упрочивает позиции крупнейшего в мире экспортёра автомобилей. В КНР, например, более 120 брендов крупных производителей электрокаров. В Европе — на порядок меньше. Это значит, что Европе нужно искать свою нишу в автомобильной отрасли, но не только: и во всех остальных индустриях тоже.
Тогда для сильного европейского продукта и тариф в 20 процентов от Трампа будет уже не страшен: он в любом случае найдёт путь к американскому потребителю.
Автор: Константин Церазов, экономист, бывший вице-президент банка "Открытие"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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