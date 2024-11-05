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ФАС проверит автоматическое установление маркетплейсами скидок

ФАС проверит автоматическое установление маркетплейсами скидок - 05.11.2024, ПРАЙМ

ФАС проверит автоматическое установление маркетплейсами скидок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит автоматическое установлением маркетплейсами скидок на предмет нарушения закона о защите конкуренции,... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T14:36+0300

2024-11-05T14:36+0300

2024-11-05T14:36+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит автоматическое установлением маркетплейсами скидок на предмет нарушения закона о защите конкуренции, заявили РИА Новости в пресс-службе ФАС. Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников обратился к главе службы Максиму Шаскольскому с просьбой рассмотреть на предмет нарушения закона о защите конкуренции автоакции маркетплейсов, предусматривающие скидки на товары за счет продавца. Скидки порой достигают 50%, они устанавливаются, чтобы разгрузить склады от невостребованных товаров. Для продавцов, которые о подобных акциях зачастую узнают уже после продажи товаров, такой подход может обернуться прямыми убыткам, отмечала газета. "Обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке", - заявила служба. Вместе с тем, в объединенной компании Wildberries и Russ, комментируя ситуацию РИА Новости, указали, что всегда заранее предупреждают продавца об участии его товаров в автоакции. В пресс-службе пояснили, что такой подход позволяет маркетплейсу автоматически устанавливать скидку на подходящие под критерии акции товары продавца, которые, к примеру, получают также дополнительное продвижение. "Мы всегда предупреждаем продавца об участии его товаров в автоакции за три рабочих дня до ее старта. Участие в этих акциях не является принудительным. Продавец может в любой момент, как до начала акции, так и в случае, если акция уже действует, изменить цену на первоначальную и вывести товар из акции. Условия каждой акции индивидуальны, как и применяемая в рамках акции скидка", - заявили в компании. РИА Новости направило запросы также в Ozon и "Яндекс Маркет".

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