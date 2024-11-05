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Финляндия может открыть зимой КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Финляндия может открыть зимой КПП на границе с Россией, пишут СМИ - 05.11.2024, ПРАЙМ

Финляндия может открыть зимой КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Финское правительство может в рамках эксперимента открыть один из КПП на границе с Россией зимой, сообщило во вторник издание Ilta-Sanomat со ссылкой на... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T21:35+0300

2024-11-05T21:35+0300

2024-11-05T21:52+0300

политика

россия

финляндия

российско-финская граница

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Финское правительство может в рамках эксперимента открыть один из КПП на границе с Россией зимой, сообщило во вторник издание Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. Издание сообщило со ссылкой на источники, что граница Финляндии с РФ закрыта уже почти год, и правительство страны не планирует в ближайшее время открывать ее. Вместе с тем, если оценка угрозы изменится и правительство Финляндии решит провести эксперимент с открытием восточной границы, то, по словам источников, эксперимент будет проводиться зимой, а не весной. При этом граница не будет открыта не полностью, а лишь на одном пограничном пункте, пишет Ilta-Sanomat. Отмечается, что финские власти могут открыть границу "неожиданно". Ранее в Финляндии приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия данного закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в РФ якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финские власти начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября прошлого года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран и обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

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россия, финляндия, российско-финская граница