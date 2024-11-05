Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия может открыть зимой КПП на границе с Россией, пишут СМИ - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241105/finlyandiya-852622138.html
Финляндия может открыть зимой КПП на границе с Россией, пишут СМИ
Финляндия может открыть зимой КПП на границе с Россией, пишут СМИ - 05.11.2024, ПРАЙМ
Финляндия может открыть зимой КПП на границе с Россией, пишут СМИ
Финское правительство может в рамках эксперимента открыть один из КПП на границе с Россией зимой, сообщило во вторник издание Ilta-Sanomat со ссылкой на... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T21:35+0300
2024-11-05T21:52+0300
политика
россия
финляндия
российско-финская граница
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/40/842334091_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_03968ada04043329a93f9dae917fec05.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Финское правительство может в рамках эксперимента открыть один из КПП на границе с Россией зимой, сообщило во вторник издание Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. Издание сообщило со ссылкой на источники, что граница Финляндии с РФ закрыта уже почти год, и правительство страны не планирует в ближайшее время открывать ее. Вместе с тем, если оценка угрозы изменится и правительство Финляндии решит провести эксперимент с открытием восточной границы, то, по словам источников, эксперимент будет проводиться зимой, а не весной. При этом граница не будет открыта не полностью, а лишь на одном пограничном пункте, пишет Ilta-Sanomat. Отмечается, что финские власти могут открыть границу "неожиданно". Ранее в Финляндии приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия данного закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в РФ якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финские власти начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября прошлого года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран и обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.
https://1prime.ru/20241105/genprokuratura-852605013.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/40/842334091_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_ee4fe078279d2a158037d615fda8600c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия, российско-финская граница
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, российско-финская граница
21:35 05.11.2024 (обновлено: 21:52 05.11.2024)
 
Финляндия может открыть зимой КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Ilta-Sanomat: Финляндия может в рамках эксперимента открыть КПП на границе с РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФинский пограничный пункт пропуска автомобилей МАПП "Нуйамаа" на границе РФ и Финляндии
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей МАПП Нуйамаа на границе РФ и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Финское правительство может в рамках эксперимента открыть один из КПП на границе с Россией зимой, сообщило во вторник издание Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
Издание сообщило со ссылкой на источники, что граница Финляндии с РФ закрыта уже почти год, и правительство страны не планирует в ближайшее время открывать ее. Вместе с тем, если оценка угрозы изменится и правительство Финляндии решит провести эксперимент с открытием восточной границы, то, по словам источников, эксперимент будет проводиться зимой, а не весной. При этом граница не будет открыта не полностью, а лишь на одном пограничном пункте, пишет Ilta-Sanomat.
Отмечается, что финские власти могут открыть границу "неожиданно".
Ранее в Финляндии приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия данного закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в РФ якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финские власти начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября прошлого года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран и обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.
Здание Генеральной прокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Генпрокуратура России обжалует арест российской недвижимости в Финляндии
12:52
 
ПолитикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯроссийско-финская граница
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала