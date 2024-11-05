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Эксперты спрогнозировали объемы продаж валюты в рамках операций с ФНБ - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты спрогнозировали объемы продаж валюты в рамках операций с ФНБ
Эксперты спрогнозировали объемы продаж валюты в рамках операций с ФНБ - 05.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали объемы продаж валюты в рамках операций с ФНБ
ЦБ РФ сохранит в ноябре-начале декабря продажу валюты на рынке в рамках операций с Фондом национального благосостояния (ФНБ) на прежнем уровне либо уменьшит ее, | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:56+0300
2024-11-05T09:56+0300
банк россии
иностранная валюта
фнб
минфин рф
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранит в ноябре-начале декабря продажу валюты на рынке в рамках операций с Фондом национального благосостояния (ФНБ) на прежнем уровне либо уменьшит ее, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Минфин РФ анонсировал, что с 7 октября по 6 ноября направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 71,8 миллиарда рублей, по 3,1 миллиарда рублей в день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором составляет 5,3 миллиарда рублей в день. "Мы ожидаем, что Минфин в ноябре будет покупать валюту темпом 2,7 миллиарда рублей в день. С учетом операций ЦБ будет нетто-продажа валюты темпом 5,7 миллиарда", - оценивает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. Учитывая динамику нефтяных цен, можно предположить, что в ноябре прежний показатель в 5,3 миллиарда рублей в день незначительно снизится, но продажи по-прежнему сохранятся, рассчитывает главный экономист банка "Зенит" Марина Никишова. Впрочем, директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг оценивает, что Минфин может объявить в ноябре-начале декабря о покупке юаней и золота на 120-125 миллиардов рублей, или 6-6,3 миллиарда в день. "С учетом постоянных операций Банка России по зеркалированию операций ФНБ фактический объем продажи юаней и золота может составить 2,1-2,4 миллиарда рублей в день", - резюмирует он. Как и раньше, для курсовой динамики рубля эффект от релиза будет минимальным, считает Тулинов из Росбанка. "Есть более насущные темы – как заводить в российский контур валютную ликвидность и как дорого она должна стоить при рублевой ключевой ставке 21%", - добавляет он.
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иностранная валюта, фнб, минфин рф
Банк России, иностранная валюта, ФНБ, Минфин РФ
09:56 05.11.2024
 
Эксперты спрогнозировали объемы продаж валюты в рамках операций с ФНБ

ЦБ сохранит в ноябре продажу валюты на рынке в рамках операций с ФНБ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранит в ноябре-начале декабря продажу валюты на рынке в рамках операций с Фондом национального благосостояния (ФНБ) на прежнем уровне либо уменьшит ее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Минфин РФ анонсировал, что с 7 октября по 6 ноября направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 71,8 миллиарда рублей, по 3,1 миллиарда рублей в день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором составляет 5,3 миллиарда рублей в день.
"Мы ожидаем, что Минфин в ноябре будет покупать валюту темпом 2,7 миллиарда рублей в день. С учетом операций ЦБ будет нетто-продажа валюты темпом 5,7 миллиарда", - оценивает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов.
Учитывая динамику нефтяных цен, можно предположить, что в ноябре прежний показатель в 5,3 миллиарда рублей в день незначительно снизится, но продажи по-прежнему сохранятся, рассчитывает главный экономист банка "Зенит" Марина Никишова.
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Впрочем, директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг оценивает, что Минфин может объявить в ноябре-начале декабря о покупке юаней и золота на 120-125 миллиардов рублей, или 6-6,3 миллиарда в день. "С учетом постоянных операций Банка России по зеркалированию операций ФНБ фактический объем продажи юаней и золота может составить 2,1-2,4 миллиарда рублей в день", - резюмирует он.
Как и раньше, для курсовой динамики рубля эффект от релиза будет минимальным, считает Тулинов из Росбанка. "Есть более насущные темы – как заводить в российский контур валютную ликвидность и как дорого она должна стоить при рублевой ключевой ставке 21%", - добавляет он.
 
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