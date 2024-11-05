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Объем ФНБ за октябрь снизился на 61 миллиард рублей
Объем ФНБ за октябрь снизился на 61 миллиард рублей - 05.11.2024, ПРАЙМ
Объем ФНБ за октябрь снизился на 61 миллиард рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь снизился на 61 миллиард рублей - до 12,726 триллиона рублей, а в долларах – на 6,8 миллиарда долларов, | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:33+0300
2024-11-05T15:33+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь снизился на 61 миллиард рублей - до 12,726 триллиона рублей, а в долларах – на 6,8 миллиарда долларов, до 131,126 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 ноября 2024 г. объем ФНБ составил 12 726 198,8 млн рублей или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год... что эквивалентно 131 126,3 млн долл. США", - говорится в сообщении. По состоянию на 1 ноября объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5,447 триллиона рублей или 56,126 миллиарда долларов (2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 220,53 миллиарда юаней, 283,6 тонны золота в обезличенной форме, 410,2 миллиона рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 752,2 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ. Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 465,05 миллиарда рублей, что эквивалентно 5,164 миллиарда долларов. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2023 г. по 31 октября 2024 г. составила 97,3 млн долл. США, что эквивалентно 9 443,6 млн рублей", - отмечают в Минфине.
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россия, экономика рф, объем фнб, минфин рф
Экономика, РОССИЯ, экономика РФ, объем ФНБ, Минфин РФ
Объем ФНБ за октябрь снизился на 61 миллиард рублей
Минфин: объем ФНБ за октябрь снизился на 61 млрд рублей, до 12,726 трлн рублец
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь снизился на 61 миллиард рублей - до 12,726 триллиона рублей, а в долларах – на 6,8 миллиарда долларов, до 131,126 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 ноября 2024 г. объем ФНБ составил 12 726 198,8 млн рублей или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год... что эквивалентно 131 126,3 млн долл. США", - говорится в сообщении.
По состоянию на 1 ноября объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5,447 триллиона рублей или 56,126 миллиарда долларов (2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год).
В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 220,53 миллиарда юаней, 283,6 тонны золота в обезличенной форме, 410,2 миллиона рублей.
На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 752,2 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ.
Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 465,05 миллиарда рублей, что эквивалентно 5,164 миллиарда долларов.
"Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2023 г. по 31 октября 2024 г. составила 97,3 млн долл. США, что эквивалентно 9 443,6 млн рублей", - отмечают в Минфине.
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