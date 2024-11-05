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"Газпром": потребление газа в октябре обновило рекорд этого месяца

"Газпром": потребление газа в октябре обновило рекорд этого месяца - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Газпром": потребление газа в октябре обновило рекорд этого месяца

Потребление газа в России в октябре обновило рекорд для этого месяца, составив 32,6 миллиарда кубометров, сообщила компания "Газпром". | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T14:55+0300

2024-11-05T14:55+0300

2024-11-05T15:07+0300

энергетика

газпром

газ

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Потребление газа в России в октябре обновило рекорд для этого месяца, составив 32,6 миллиарда кубометров, сообщила компания "Газпром"."Газпром" в октябре установил новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. По оперативным данным, объем поставок составил 32,6 миллиарда кубометров газа. Предыдущий максимум был достигнут в 2023 году (32,1 миллиарда кубометров)", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Как отмечается, 11 суток в октябре поставки из ЕСГ шли на максимальных для этих дней уровнях.ЕСГ России представляет собой уникальный технологический комплекс, включающий объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа в европейской части России и Западной Сибири. Даже в периоды пикового потребления "Газпром" стабильно обеспечивает природным газом население, электроэнергетику, промышленные и коммунальные предприятия."Газпром" располагает одной из крупнейших в мире систем газопроводов и обеспечивает большую часть добычи природного газа и его транспортировку в России. Также группа занимается добычей нефти, производством нефтепродуктов и выработкой электрической и тепловой энергии.

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