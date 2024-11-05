Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром": потребление газа в октябре обновило рекорд этого месяца - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241105/gaz-852609481.html
"Газпром": потребление газа в октябре обновило рекорд этого месяца
"Газпром": потребление газа в октябре обновило рекорд этого месяца - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Газпром": потребление газа в октябре обновило рекорд этого месяца
Потребление газа в России в октябре обновило рекорд для этого месяца, составив 32,6 миллиарда кубометров, сообщила компания "Газпром". | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:55+0300
2024-11-05T15:07+0300
энергетика
газпром
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Потребление газа в России в октябре обновило рекорд для этого месяца, составив 32,6 миллиарда кубометров, сообщила компания "Газпром"."Газпром" в октябре установил новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. По оперативным данным, объем поставок составил 32,6 миллиарда кубометров газа. Предыдущий максимум был достигнут в 2023 году (32,1 миллиарда кубометров)", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Как отмечается, 11 суток в октябре поставки из ЕСГ шли на максимальных для этих дней уровнях.ЕСГ России представляет собой уникальный технологический комплекс, включающий объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа в европейской части России и Западной Сибири. Даже в периоды пикового потребления "Газпром" стабильно обеспечивает природным газом население, электроэнергетику, промышленные и коммунальные предприятия."Газпром" располагает одной из крупнейших в мире систем газопроводов и обеспечивает большую часть добычи природного газа и его транспортировку в России. Также группа занимается добычей нефти, производством нефтепродуктов и выработкой электрической и тепловой энергии.
https://1prime.ru/20241105/neft-852606709.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_439:0:3075:1977_1920x0_80_0_0_346289f6bbbf9d6cc182a549f4927c9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром, газ
Энергетика, Газпром, Газ
14:55 05.11.2024 (обновлено: 15:07 05.11.2024)
 
"Газпром": потребление газа в октябре обновило рекорд этого месяца

"Газпром": потребление газа в октябре в России обновило рекорд, составив 32,6 млрд кубов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Потребление газа в России в октябре обновило рекорд для этого месяца, составив 32,6 миллиарда кубометров, сообщила компания "Газпром".
"Газпром" в октябре установил новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. По оперативным данным, объем поставок составил 32,6 миллиарда кубометров газа. Предыдущий максимум был достигнут в 2023 году (32,1 миллиарда кубометров)", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Как отмечается, 11 суток в октябре поставки из ЕСГ шли на максимальных для этих дней уровнях.
ЕСГ России представляет собой уникальный технологический комплекс, включающий объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа в европейской части России и Западной Сибири. Даже в периоды пикового потребления "Газпром" стабильно обеспечивает природным газом население, электроэнергетику, промышленные и коммунальные предприятия.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
В Лондоне дали добро: плавучие арсеналы спасают российскую нефть от пиратов
13:29
"Газпром" располагает одной из крупнейших в мире систем газопроводов и обеспечивает большую часть добычи природного газа и его транспортировку в России. Также группа занимается добычей нефти, производством нефтепродуктов и выработкой электрической и тепловой энергии.
 
ЭнергетикаГазпромГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала