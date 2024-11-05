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Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми
Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми - 05.11.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми
Президент РФ Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми. Соответствующий указ разместили на сайте Кремля. Он вступает в силу со... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T19:34+0300
2024-11-05T19:34+0300
2024-11-05T19:53+0300
россия
республика коми
владимир путин
указ президента рф
назначение
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми. Соответствующий указ разместили на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня его подписания — 5 ноября.Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба объявил, что президент РФ доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. "В связи с заявлением главы Республики Коми Уйбы Владимира Викторовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми", — сказано в документе. Согласно указу, также была принята отставка Уйбы по собственному желанию. Президент РФ поручил Гольдштейну опираться на местные кадры и плотнее работать с местными специалистами. Он выразил уверенность, что у Гольдштейна это получится, так как у него есть "большой хороший опыт".Путин вечером во вторник провел встречу с Гольдштейном и предложил ему возглавить Республику Коми.
https://1prime.ru/20241104/pervyshov-852595105.html
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россия, республика коми, владимир путин, указ президента рф, назначение
РОССИЯ, республика Коми, Владимир Путин, Указ президента РФ, назначение
Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми
Путин подписал указ о назначении Гольдштейна врио главы Республики Коми
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми. Соответствующий указ разместили на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня его подписания — 5 ноября.
Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба объявил, что президент РФ доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.
"В связи с заявлением главы Республики Коми Уйбы Владимира Викторовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми", — сказано в документе.
Согласно указу, также была принята отставка Уйбы по собственному желанию.
Президент РФ поручил Гольдштейну опираться на местные кадры и плотнее работать с местными специалистами. Он выразил уверенность, что у Гольдштейна это получится, так как у него есть "большой хороший опыт".
Путин вечером во вторник провел встречу с Гольдштейном и предложил ему возглавить Республику Коми.
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