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В Госдуме призвали роботизировать производственные процессы - 05.11.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме призвали роботизировать производственные процессы
В Госдуме призвали роботизировать производственные процессы - 05.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме призвали роботизировать производственные процессы
Производственные процессы на отечественных предприятиях следует роботизировать. В таком случае работники будут меньше сталкиваться с тяжелым ручным трудом. Об... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:49+0300
2024-11-05T14:49+0300
россия
госдума
вячеслав володин
роботы
производство
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Производственные процессы на отечественных предприятиях следует роботизировать. В таком случае работники будут меньше сталкиваться с тяжелым ручным трудом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Делегация нижней палаты парламента во главе с Володиным находится в Челябинске, где проводится выездное совещание Совета Думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в стране. "Необходимо роботизировать производство — сейчас оно механизировано, автоматизировано. Это будет способствовать повышению производительности труда, снижению себестоимости, а люди будут меньше сталкиваться с тяжелым ручным трудом", — отметил Володин в ходе посещения ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод". При этом он добавил, что для повсеместной автоматизации, требуется компетенция и ее правильно получать либо на уровне среднего профессионального учебного заведения, либо высшей школы. В настоящее время с этим большая проблема, "потому что запрос огромный", — добавил он . Председатель ГД считает, что нужно дополнительно проработать вопросы подготовки инженеров-робототехников с профильными министерствами, а также создавать условия для того, чтобы таких производств было больше. В ходе поездки в Челябинск Володин также ознакомился с производством завода роботов на базе кузнечно-прессового завода.
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россия, госдума, вячеслав володин, роботы, производство
РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, роботы, производство
14:49 05.11.2024
 
В Госдуме призвали роботизировать производственные процессы

Володин заявил, что в России необходимо роботизировать производство

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Производственные процессы на отечественных предприятиях следует роботизировать. В таком случае работники будут меньше сталкиваться с тяжелым ручным трудом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Делегация нижней палаты парламента во главе с Володиным находится в Челябинске, где проводится выездное совещание Совета Думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в стране.
"Необходимо роботизировать производство — сейчас оно механизировано, автоматизировано. Это будет способствовать повышению производительности труда, снижению себестоимости, а люди будут меньше сталкиваться с тяжелым ручным трудом", — отметил Володин в ходе посещения ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод".
При этом он добавил, что для повсеместной автоматизации, требуется компетенция и ее правильно получать либо на уровне среднего профессионального учебного заведения, либо высшей школы. В настоящее время с этим большая проблема, "потому что запрос огромный", — добавил он .
Председатель ГД считает, что нужно дополнительно проработать вопросы подготовки инженеров-робототехников с профильными министерствами, а также создавать условия для того, чтобы таких производств было больше.
В ходе поездки в Челябинск Володин также ознакомился с производством завода роботов на базе кузнечно-прессового завода.
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