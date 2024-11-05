https://1prime.ru/20241105/gost-852602607.html

Росстандарт утвердил ГОСТы для ноутбуков

Росстандарт утвердил ГОСТы для ноутбуков - 05.11.2024, ПРАЙМ

Росстандарт утвердил ГОСТы для ноутбуков

Росстандарт утвердил два новых национальных стандарта (ГОСТ) для ноутбуков, которые впервые описывают требования к такой технике, сообщило ведомство. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T11:06+0300

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россия

ноутбуки

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил два новых национальных стандарта (ГОСТ) для ноутбуков, которые впервые описывают требования к такой технике, сообщило ведомство. "Приказом Росстандарта утверждены новые национальные стандарты на ноутбуки – ГОСТ Р 71174-2024 "Ноутбуки. Термины и определения" и ГОСТ Р 71202-2024 "Ноутбуки. Типы, основные параметры, общие технические требования", впервые описывающие требования к ноутбукам", - сказано в релизе. Первый ГОСТ вводит ряд терминов, среди них - ноутбук, портативный, полупортативный и мобильный компьютер, механическая и виртуальная клавиатура, сенсорный дисплей, док-станция и так далее. А второй стандарт определяет требования к безопасности ноутбука. Кроме того, стандарт вводит типы ноутбуков: общего назначения, игровые, образовательные и образовательные стационарные, мобильная графическая станция и для особых условий эксплуатации. Согласно документу, ноутбуки должны состоять из материнской платы, батареи, клавиатуры, тачпада, дисплея и других технических и программных средств, обеспечивающих выполнение функциональных характеристик и задач пользователей, а все компоненты такой техники должны быть выполнены в едином конструктивном исполнении и размещаться в общем корпусе. Также ГОСТ вводит технические характеристики к встроенным веб-камерам, тачпаду, средствам удаленной блокировки. Как прокомментировал руководитель Росстандарта Антон Шалаев, утверждение новых стандартов "является важным шагом для повышения качества и безопасности продукции на российском рынке, а также позволит обеспечить надежность и технологическое совершенство в данной отрасли". "Утвержденные стандарты – очередной этап в формировании необходимого для отрасли вычислительной техники базового набора ГОСТов, описывающих ключевые виды разрабатываемой и производимой продукции. Ранее уже были утверждены ГОСТы, касающиеся планшетов, персональных электронно-вычислительных машин, а также предварительные национальные стандарты в части систем хранения данных и серверной продукции", – отметила гендиректор консорциума "Вычислительная техника" Светлана Легостаева, чьи слова приводятся в релизе.

https://1prime.ru/20241105/noutbuki-852599493.html

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россия, ноутбуки