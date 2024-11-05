https://1prime.ru/20241105/grazhdanstvo-852599232.html

Кабмин не поддержал проект о "заграничном" получении гражданства России

Кабмин не поддержал проект о "заграничном" получении гражданства России - 05.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин не поддержал проект о "заграничном" получении гражданства России

Правительство отклонило законопроект, который позволял бы лицам, отказавшимся от российского гражданства, вновь подать заявление без необходимости проживания в... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T09:21+0300

2024-11-05T09:21+0300

2024-11-05T09:23+0300

политика

россия

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гражданство

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство отклонило законопроект, который позволял бы лицам, отказавшимся от российского гражданства, вновь подать заявление без необходимости проживания в России. Об этом сообщает агентство РИА НовостиАвторы проекта считают, что это облегчит процедуру получения гражданства для бывших соотечественников. Однако правительство отметило отсутствие убедительных аргументов и оценки последствий принятия закона в отношении социально-экономических аспектов."В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории, а также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий принятия федерального закона. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе. Кроме того, правительство указало на создаваемую законодательной неопределенность в связи с заявлением об отказе от гражданства и отсутствием информации о решении государственного органа по этому вопросу либо о текущем процессе выхода из гражданства.

https://1prime.ru/20240712/grazhdanstvo-850053104.html

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россия, правительство, гражданство