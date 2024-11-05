Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин не поддержал проект о "заграничном" получении гражданства России - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241105/grazhdanstvo-852599232.html
Кабмин не поддержал проект о "заграничном" получении гражданства России
Кабмин не поддержал проект о "заграничном" получении гражданства России - 05.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин не поддержал проект о "заграничном" получении гражданства России
Правительство отклонило законопроект, который позволял бы лицам, отказавшимся от российского гражданства, вновь подать заявление без необходимости проживания в... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:21+0300
2024-11-05T09:23+0300
политика
россия
правительство
гражданство
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство отклонило законопроект, который позволял бы лицам, отказавшимся от российского гражданства, вновь подать заявление без необходимости проживания в России. Об этом сообщает агентство РИА НовостиАвторы проекта считают, что это облегчит процедуру получения гражданства для бывших соотечественников. Однако правительство отметило отсутствие убедительных аргументов и оценки последствий принятия закона в отношении социально-экономических аспектов."В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории, а также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий принятия федерального закона. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе. Кроме того, правительство указало на создаваемую законодательной неопределенность в связи с заявлением об отказе от гражданства и отсутствием информации о решении государственного органа по этому вопросу либо о текущем процессе выхода из гражданства.
https://1prime.ru/20240712/grazhdanstvo-850053104.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство, гражданство
Политика, РОССИЯ, правительство, гражданство
09:21 05.11.2024 (обновлено: 09:23 05.11.2024)
 
Кабмин не поддержал проект о "заграничном" получении гражданства России

Кабмин не поддержал проект о "заграничном" получении гражданства России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство отклонило законопроект, который позволял бы лицам, отказавшимся от российского гражданства, вновь подать заявление без необходимости проживания в России. Об этом сообщает агентство РИА Новости
Авторы проекта считают, что это облегчит процедуру получения гражданства для бывших соотечественников. Однако правительство отметило отсутствие убедительных аргументов и оценки последствий принятия закона в отношении социально-экономических аспектов.
"В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории, а также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий принятия федерального закона. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.
Кроме того, правительство указало на создаваемую законодательной неопределенность в связи с заявлением об отказе от гражданства и отсутствием информации о решении государственного органа по этому вопросу либо о текущем процессе выхода из гражданства.
Паспорт - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из гражданства России
12 июля, 13:33
 
ПолитикаРОССИЯправительствогражданство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала