https://1prime.ru/20241105/importozameschenie-852611785.html

Володин оценил преимущества импортозамещения в России

Володин оценил преимущества импортозамещения в России - 05.11.2024, ПРАЙМ

Володин оценил преимущества импортозамещения в России

Развитие импортозамещения в России, в том числе, способствует росту темпов промышленного производства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T15:34+0300

2024-11-05T15:34+0300

2024-11-05T15:34+0300

экономика

импортозамещение

вячеслав володин

https://cdnn.1prime.ru/img/83554/66/835546602_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_9333c1edfc289550a44ac88846346947.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Развитие импортозамещения в России, в том числе, способствует росту темпов промышленного производства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Делегация Госдумы во главе с Володиным в настоящее время находится в Челябинске, где проходит выездное совещание Совета Думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в РФ. "В целом промышленное производство в нашей стране за девять месяцев этого года увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хорошие показатели обусловлены рядом факторов, включая развитие импортозамещения. Мы с этим достаточно детально ознакомились на предприятиях, которые посещаем. И надо сказать, что это возможность, которую надо использовать как можно более эффективно, развивая импортозамещение", - сказал Володин на совещании. Он добавил, что по итогам 2024 года темп роста обрабатывающей промышленности прогнозируется на уровне 6,8%. "Многие отечественные предприятия успешно заменили импортную продукцию, создали собственную линейку оборудования, собственно, о чем уже говорил. И мы с вами в ходе посещения предприятия (ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод") увидели, насколько здесь это все используется для того, чтобы получить преференции и выиграть конкуренцию, создавая собственную линейку оборудования, комплектующих", - отметил председатель Госдумы.

https://1prime.ru/20241013/importozameschenie-852151272.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

импортозамещение, вячеслав володин