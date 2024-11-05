https://1prime.ru/20241105/importozameschenie-852611785.html
Володин оценил преимущества импортозамещения в России
Володин оценил преимущества импортозамещения в России - 05.11.2024, ПРАЙМ
Володин оценил преимущества импортозамещения в России
Развитие импортозамещения в России, в том числе, способствует росту темпов промышленного производства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:34+0300
2024-11-05T15:34+0300
2024-11-05T15:34+0300
экономика
импортозамещение
вячеслав володин
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Развитие импортозамещения в России, в том числе, способствует росту темпов промышленного производства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Делегация Госдумы во главе с Володиным в настоящее время находится в Челябинске, где проходит выездное совещание Совета Думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в РФ. "В целом промышленное производство в нашей стране за девять месяцев этого года увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хорошие показатели обусловлены рядом факторов, включая развитие импортозамещения. Мы с этим достаточно детально ознакомились на предприятиях, которые посещаем. И надо сказать, что это возможность, которую надо использовать как можно более эффективно, развивая импортозамещение", - сказал Володин на совещании. Он добавил, что по итогам 2024 года темп роста обрабатывающей промышленности прогнозируется на уровне 6,8%. "Многие отечественные предприятия успешно заменили импортную продукцию, создали собственную линейку оборудования, собственно, о чем уже говорил. И мы с вами в ходе посещения предприятия (ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод") увидели, насколько здесь это все используется для того, чтобы получить преференции и выиграть конкуренцию, создавая собственную линейку оборудования, комплектующих", - отметил председатель Госдумы.
https://1prime.ru/20241013/importozameschenie-852151272.html
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импортозамещение, вячеслав володин
Экономика, импортозамещение, Вячеслав Володин
Володин оценил преимущества импортозамещения в России
Володин: импортозамещение способствует росту темпов промышленного производства
ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Развитие импортозамещения в России, в том числе, способствует росту темпов промышленного производства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Делегация Госдумы во главе с Володиным в настоящее время находится в Челябинске, где проходит выездное совещание Совета Думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в РФ.
"В целом промышленное производство в нашей стране за девять месяцев этого года увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хорошие показатели обусловлены рядом факторов, включая развитие импортозамещения. Мы с этим достаточно детально ознакомились на предприятиях, которые посещаем. И надо сказать, что это возможность, которую надо использовать как можно более эффективно, развивая импортозамещение", - сказал Володин на совещании.
Он добавил, что по итогам 2024 года темп роста обрабатывающей промышленности прогнозируется на уровне 6,8%.
"Многие отечественные предприятия успешно заменили импортную продукцию, создали собственную линейку оборудования, собственно, о чем уже говорил. И мы с вами в ходе посещения предприятия (ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод") увидели, насколько здесь это все используется для того, чтобы получить преференции и выиграть конкуренцию, создавая собственную линейку оборудования, комплектующих", - отметил председатель Госдумы.
Раскрыто, кто нужен России для работы над импортозамещением