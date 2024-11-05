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В США заявили об отсутствии серьезных угроз избирательной инфраструктуре - 05.11.2024, ПРАЙМ
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В США заявили об отсутствии серьезных угроз избирательной инфраструктуре
В США заявили об отсутствии серьезных угроз избирательной инфраструктуре - 05.11.2024, ПРАЙМ
В США заявили об отсутствии серьезных угроз избирательной инфраструктуре
Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США не выявило каких-либо серьезных угроз избирательной инфраструктуре страны с даты начала... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T19:01+0300
2024-11-05T19:01+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
безопасность
инфраструктура
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США не выявило каких-либо серьезных угроз избирательной инфраструктуре страны с даты начала президентских выборов. Об этом заявила старший советник агентства по выборам Кейт Конли. По ее словам, агентство в настоящее время не отслеживает никаких значимых инцидентов национального уровня, которые могли бы повлиять на безопасность избирательной инфраструктуры. Ее заявление процитировал телеканал NBC News. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвердили сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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сша, выборы в сша, безопасность, инфраструктура
Выборы в США, США, выборы в США, безопасность, инфраструктура
19:01 05.11.2024
 
В США заявили об отсутствии серьезных угроз избирательной инфраструктуре

Агентство по кибербезопасности США не видит угроз избирательной инфраструктуре

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США не выявило каких-либо серьезных угроз избирательной инфраструктуре страны с даты начала президентских выборов. Об этом заявила старший советник агентства по выборам Кейт Конли.
По ее словам, агентство в настоящее время не отслеживает никаких значимых инцидентов национального уровня, которые могли бы повлиять на безопасность избирательной инфраструктуры. Ее заявление процитировал телеканал NBC News.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвердили сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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