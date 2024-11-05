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Мишустин назвал сферы для интеграции России и Белоруссии - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Мишустин назвал сферы для интеграции России и Белоруссии
Мишустин назвал сферы для интеграции России и Белоруссии - 05.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал сферы для интеграции России и Белоруссии
Москва и Минск должны продолжить углубление интеграцию государств во многих сферах, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего выступления... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T13:22+0300
2024-11-05T13:23+0300
политика
михаил мишустин
россия
белоруссия
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МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Москва и Минск должны продолжить углубление интеграцию государств во многих сферах, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего выступления на заседании Совета министров Союзного государства, проходящего в Минске. Он также напомнил, что 29 января в Санкт-Петербурге были приняты "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". В этой связи, заключил премьер-министр России, государства должны расширить и углубить свое сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, логистике и ряде других отраслей.
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михаил мишустин, россия, белоруссия
Политика, Михаил Мишустин, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
13:22 05.11.2024 (обновлено: 13:23 05.11.2024)
 
Мишустин назвал сферы для интеграции России и Белоруссии

Мишустин: РФ и Белоруссии важно углублять интеграцию в различных сферах

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Москва и Минск должны продолжить углубление интеграцию государств во многих сферах, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего выступления на заседании Совета министров Союзного государства, проходящего в Минске.
Он также напомнил, что 29 января в Санкт-Петербурге были приняты "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы".
В этой связи, заключил премьер-министр России, государства должны расширить и углубить свое сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, логистике и ряде других отраслей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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ПолитикаМихаил МишустинРОССИЯБЕЛОРУССИЯ
 
 
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