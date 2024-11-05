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Выдачи ипотеки в России упали примерно на 60%, заявил ВТБ - 05.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241105/ipoteka-852601816.html
Выдачи ипотеки в России упали примерно на 60%, заявил ВТБ
Выдачи ипотеки в России упали примерно на 60%, заявил ВТБ - 05.11.2024, ПРАЙМ
Выдачи ипотеки в России упали примерно на 60%, заявил ВТБ
Выдачи ипотеки в РФ в октябре снизились примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на четверть - к сентябрю, составив примерно 280... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:32+0300
2024-11-05T10:32+0300
экономика
россия
втб
ипотека
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в РФ в октябре снизились примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на четверть - к сентябрю, составив примерно 280 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, в октябре общерыночные продажи ипотеки составили около 280 миллиардов рублей, снизившись на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю прошлого года. В целом по итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 триллиона рублей – примерно на треть меньше, чем за тот же период 2023 года", - говорится в сообщении. Банк отмечает, что на фоне экстра-высоких рыночных ставок основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки. При этом из-за отмены массовой льготной ипотеки и постоянно меняющихся условий оставшихся программ их доля по сравнению с началом года снижается, подчеркивает пресс-служба. Также банк отметил, что средний "чек" ипотеки в целом на рынке также продолжает сокращаться: по итогам октября - 4,4 миллиона рублей, почти на 440 тысяч меньше, чем в начале года. Самый большой размер кредита ожидаемо фиксируется в рамках льготной ипотеки. Например, в структуре выдач ВТБ по итогам октября он достиг 6,3 миллиона рублей против 3,7 миллиона рублей по стандартным продуктам. Срок, на который россияне оформляют ипотеку, в этом году, как указывает банк, показывает разнонаправленную динамику. С учетом цен на новостройки дольше всего заемщики планируют платить по льготным программам. Клиенты ВТБ в октябре по госпрограммам заключали договоры в среднем на 27,4 года, а по базовым продуктам – на 23,4 года. "Взять ипотеку для многих – сейчас неподъемная задача: условия льготных программ регулярно меняются, а стоимость рыночных обновляет исторические максимумы. Но потребность россиян решать квартирный вопрос никуда не исчезла. Поэтому структура рынка недвижимости меняется. Если раньше подавляющее число сделок проходило с помощью ипотеки, то теперь застройщики активно предлагают рассрочку, а на "вторичке" купля-продажа проходит в основном за наличные или в результате обмена одной квартиры на другую с небольшой кредитной доплатой", - приводятся в сообщении слова начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина. По данным ВТБ, сегодня типичные ипотечные заемщики – это клиенты в возрасте 39 лет, более половины из них состоят в браке, а около 40% имеют детей. Средняя площадь приобретаемой квартиры составляет 46,1 квадратных метров.
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россия, втб, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, ипотека
10:32 05.11.2024
 
Выдачи ипотеки в России упали примерно на 60%, заявил ВТБ

ВТБ: выдачи ипотеки в России в октябре упали примерно на 60%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в РФ в октябре снизились примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на четверть - к сентябрю, составив примерно 280 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба ВТБ.
"По оценке ВТБ, в октябре общерыночные продажи ипотеки составили около 280 миллиардов рублей, снизившись на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю прошлого года. В целом по итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 триллиона рублей – примерно на треть меньше, чем за тот же период 2023 года", - говорится в сообщении.
Банк отмечает, что на фоне экстра-высоких рыночных ставок основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки. При этом из-за отмены массовой льготной ипотеки и постоянно меняющихся условий оставшихся программ их доля по сравнению с началом года снижается, подчеркивает пресс-служба.
Также банк отметил, что средний "чек" ипотеки в целом на рынке также продолжает сокращаться: по итогам октября - 4,4 миллиона рублей, почти на 440 тысяч меньше, чем в начале года. Самый большой размер кредита ожидаемо фиксируется в рамках льготной ипотеки. Например, в структуре выдач ВТБ по итогам октября он достиг 6,3 миллиона рублей против 3,7 миллиона рублей по стандартным продуктам.
Срок, на который россияне оформляют ипотеку, в этом году, как указывает банк, показывает разнонаправленную динамику. С учетом цен на новостройки дольше всего заемщики планируют платить по льготным программам. Клиенты ВТБ в октябре по госпрограммам заключали договоры в среднем на 27,4 года, а по базовым продуктам – на 23,4 года.
"Взять ипотеку для многих – сейчас неподъемная задача: условия льготных программ регулярно меняются, а стоимость рыночных обновляет исторические максимумы. Но потребность россиян решать квартирный вопрос никуда не исчезла. Поэтому структура рынка недвижимости меняется. Если раньше подавляющее число сделок проходило с помощью ипотеки, то теперь застройщики активно предлагают рассрочку, а на "вторичке" купля-продажа проходит в основном за наличные или в результате обмена одной квартиры на другую с небольшой кредитной доплатой", - приводятся в сообщении слова начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина.
По данным ВТБ, сегодня типичные ипотечные заемщики – это клиенты в возрасте 39 лет, более половины из них состоят в браке, а около 40% имеют детей. Средняя площадь приобретаемой квартиры составляет 46,1 квадратных метров.
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