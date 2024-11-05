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"Дом.РФ" отметил рекордно низкий уровень доли просроченной ипотеки в России

"Дом.РФ" отметил рекордно низкий уровень доли просроченной ипотеки в России - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ" отметил рекордно низкий уровень доли просроченной ипотеки в России

Объем просроченной задолженности по ипотеке в России растет лишь из-за общего увеличения ипотечного портфеля, в процентном соотношении показатель сохраняется на | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T17:42+0300

2024-11-05T17:42+0300

2024-11-05T17:42+0300

экономика

россия

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платежи

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по ипотеке в России растет лишь из-за общего увеличения ипотечного портфеля, в процентном соотношении показатель сохраняется на исторически низком уровне ‒ 0,7%, сообщила пресс-служба госкомпании "Дом.РФ". "В процентном соотношении этот показатель (просроченной на 90 и более дней задолженности по ипотеке – ред.) сохраняется на исторически низком уровне ‒ 0,7%. Для сравнения: по потребительским кредитам доля просроченной задолженности достигает 7-8%, то есть в десять раз больше, чем по жилищным", – приводятся в сообщении слова главы аналитического центра "Дом.PФ" Михаила Гольдберга, ссылающегося на данные Банка России на 1 августа. Ранее аналитики "Циана", используя данные ЦБ, подсчитали, что объем просроченной ипотечной задолженности в России вырос за сентябрь на 6% – до более чем 80 миллиардов. Согласно расчетам компании, доля просроченной задолженности на рынке новостроек в сентябре составляла 0,17%, на вторичном – 0,5%. Как отмечалось в сообщении компании, хотя доля просрочки в ипотечном кредитовании незначительна, настораживает ее быстрый рост. В 2022-2023 годах объем просроченной задолженности почти не менялся, а доля снижалась вплоть до начала 2024 года. В текущем же году, по подсчетам "Циана", доля просрочки на первичном рынке растет с начала года, на вторичном – с апреля.

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россия, ипотека, платежи