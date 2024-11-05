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"Дом.РФ" отметил рекордно низкий уровень доли просроченной ипотеки в России - 05.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241105/ipoteka-852616231.html
"Дом.РФ" отметил рекордно низкий уровень доли просроченной ипотеки в России
"Дом.РФ" отметил рекордно низкий уровень доли просроченной ипотеки в России - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Дом.РФ" отметил рекордно низкий уровень доли просроченной ипотеки в России
Объем просроченной задолженности по ипотеке в России растет лишь из-за общего увеличения ипотечного портфеля, в процентном соотношении показатель сохраняется на | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T17:42+0300
2024-11-05T17:42+0300
экономика
россия
ипотека
платежи
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по ипотеке в России растет лишь из-за общего увеличения ипотечного портфеля, в процентном соотношении показатель сохраняется на исторически низком уровне ‒ 0,7%, сообщила пресс-служба госкомпании "Дом.РФ". "В процентном соотношении этот показатель (просроченной на 90 и более дней задолженности по ипотеке – ред.) сохраняется на исторически низком уровне ‒ 0,7%. Для сравнения: по потребительским кредитам доля просроченной задолженности достигает 7-8%, то есть в десять раз больше, чем по жилищным", – приводятся в сообщении слова главы аналитического центра "Дом.PФ" Михаила Гольдберга, ссылающегося на данные Банка России на 1 августа. Ранее аналитики "Циана", используя данные ЦБ, подсчитали, что объем просроченной ипотечной задолженности в России вырос за сентябрь на 6% – до более чем 80 миллиардов. Согласно расчетам компании, доля просроченной задолженности на рынке новостроек в сентябре составляла 0,17%, на вторичном – 0,5%. Как отмечалось в сообщении компании, хотя доля просрочки в ипотечном кредитовании незначительна, настораживает ее быстрый рост. В 2022-2023 годах объем просроченной задолженности почти не менялся, а доля снижалась вплоть до начала 2024 года. В текущем же году, по подсчетам "Циана", доля просрочки на первичном рынке растет с начала года, на вторичном – с апреля.
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россия, ипотека, платежи
Экономика, РОССИЯ, ипотека, платежи
17:42 05.11.2024
 
"Дом.РФ" отметил рекордно низкий уровень доли просроченной ипотеки в России

"Дом.РФ": доля просроченной ипотеки сохраняется на рекордно низком уровне

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПлатеж по кредиту
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по ипотеке в России растет лишь из-за общего увеличения ипотечного портфеля, в процентном соотношении показатель сохраняется на исторически низком уровне ‒ 0,7%, сообщила пресс-служба госкомпании "Дом.РФ".
"В процентном соотношении этот показатель (просроченной на 90 и более дней задолженности по ипотеке – ред.) сохраняется на исторически низком уровне ‒ 0,7%. Для сравнения: по потребительским кредитам доля просроченной задолженности достигает 7-8%, то есть в десять раз больше, чем по жилищным", – приводятся в сообщении слова главы аналитического центра "Дом.PФ" Михаила Гольдберга, ссылающегося на данные Банка России на 1 августа.
Ранее аналитики "Циана", используя данные ЦБ, подсчитали, что объем просроченной ипотечной задолженности в России вырос за сентябрь на 6% – до более чем 80 миллиардов. Согласно расчетам компании, доля просроченной задолженности на рынке новостроек в сентябре составляла 0,17%, на вторичном – 0,5%.
Как отмечалось в сообщении компании, хотя доля просрочки в ипотечном кредитовании незначительна, настораживает ее быстрый рост. В 2022-2023 годах объем просроченной задолженности почти не менялся, а доля снижалась вплоть до начала 2024 года. В текущем же году, по подсчетам "Циана", доля просрочки на первичном рынке растет с начала года, на вторичном – с апреля.
Деньги, калькулятор
"Циан" зафиксировал рост объема просроченных ипотечных кредитов
11:12
 
ЭкономикаРОССИЯипотекаплатежи
 
 
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