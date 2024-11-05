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В США подсчитали, сколько избирателей проголосовали досрочно
В США подсчитали, сколько избирателей проголосовали досрочно - 05.11.2024, ПРАЙМ
В США подсчитали, сколько избирателей проголосовали досрочно
Более трети избирателей в США проголосовали досрочно на президентских выборах. Об этом сообщила лаборатория электоральных процессов университета Флориды. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T20:57+0300
2024-11-05T20:57+0300
2024-11-05T20:57+0300
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Более трети избирателей в США проголосовали досрочно на президентских выборах. Об этом сообщила лаборатория электоральных процессов университета Флориды. По данным лаборатории, всего проголосовали 84,6 млн человек, при этом лично приняли участие в досрочном голосовании 46,3 млн человек, по почте — 38,3 млн человек. Запрошено бюллетеней для голосования по почте — 67,4 миллиона, следует из сообщения. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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сша, выборы в сша, голосование
Выборы в США, США, выборы в США, голосование
В США подсчитали, сколько избирателей проголосовали досрочно
Университет Флориды: более трети избирателей в стране проголосовали досрочно
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Более трети избирателей в США проголосовали досрочно на президентских выборах. Об этом сообщила лаборатория электоральных процессов университета Флориды.
По данным лаборатории, всего проголосовали 84,6 млн человек, при этом лично приняли участие в досрочном голосовании 46,3 млн человек, по почте — 38,3 млн человек. Запрошено бюллетеней для голосования по почте — 67,4 миллиона, следует из сообщения.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
Трамп проголосовал на выборах в США во Флориде