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В США подсчитали, сколько избирателей проголосовали досрочно - 05.11.2024, ПРАЙМ
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В США подсчитали, сколько избирателей проголосовали досрочно
В США подсчитали, сколько избирателей проголосовали досрочно - 05.11.2024, ПРАЙМ
В США подсчитали, сколько избирателей проголосовали досрочно
Более трети избирателей в США проголосовали досрочно на президентских выборах. Об этом сообщила лаборатория электоральных процессов университета Флориды. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T20:57+0300
2024-11-05T20:57+0300
выборы в сша
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выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Более трети избирателей в США проголосовали досрочно на президентских выборах. Об этом сообщила лаборатория электоральных процессов университета Флориды. По данным лаборатории, всего проголосовали 84,6 млн человек, при этом лично приняли участие в досрочном голосовании 46,3 млн человек, по почте — 38,3 млн человек. Запрошено бюллетеней для голосования по почте — 67,4 миллиона, следует из сообщения. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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сша, выборы в сша, голосование
Выборы в США, США, выборы в США, голосование
20:57 05.11.2024
 
В США подсчитали, сколько избирателей проголосовали досрочно

Университет Флориды: более трети избирателей в стране проголосовали досрочно

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Более трети избирателей в США проголосовали досрочно на президентских выборах. Об этом сообщила лаборатория электоральных процессов университета Флориды.
По данным лаборатории, всего проголосовали 84,6 млн человек, при этом лично приняли участие в досрочном голосовании 46,3 млн человек, по почте — 38,3 млн человек. Запрошено бюллетеней для голосования по почте — 67,4 миллиона, следует из сообщения.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Трамп проголосовал на выборах в США во Флориде
20:30
 
Выборы в СШАСШАвыборы в СШАголосование
 
 
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