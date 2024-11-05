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Володин призвал готовить профессиональные кадры со школы - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Володин призвал готовить профессиональные кадры со школы
Володин призвал готовить профессиональные кадры со школы - 05.11.2024, ПРАЙМ
Володин призвал готовить профессиональные кадры со школы
Профессиональные кадры нужно начинать готовить со школы, а затем продолжать эту работу в колледжах и вузах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T16:52+0300
2024-11-05T16:52+0300
вячеслав володин
кадры
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Профессиональные кадры нужно начинать готовить со школы, а затем продолжать эту работу в колледжах и вузах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Делегация Госдумы во главе с Володиным в настоящее время находится в Челябинске, где проходит выездное совещание совета думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в РФ. "На примере Челябинской области мы видим, как можно многое сделать. Сегодня регион является лидером в подготовке профессиональных кадров. Давайте посмотрим, как распространить этот опыт на другие регионы. Но у всех должно быть понимание: здесь должна быть системная работа, начиная со школы и затем продолжая уже на уровне среднепрофессиональных образовательных учреждений, высшей школы", - сказал Володин. По его словам, без решения вопроса подготовки кадров не получится достичь поставленных целей в сфере развития промышленности в РФ. "Опыт региона было бы правильно востребовать не только на уровне подходов в системе среднего профессионального образования, но и в высшей школе. Потому что есть наработки, когда совместно с образовательными учреждениями создают совместные проекты. И в рамках государственно-частного партнерства эти наработки идут в том числе по линии самих учебных заведений, где открываются профильные кафедры", - подчеркнул председатель Госдумы.
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вячеслав володин, кадры
Вячеслав Володин, Кадры
16:52 05.11.2024
 
Володин призвал готовить профессиональные кадры со школы

Володин: профессиональные кадры нужно готовить со школы и продолжать в колледжах и вузах

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкНачало нового учебного года в школах России
Начало нового учебного года в школах России - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Профессиональные кадры нужно начинать готовить со школы, а затем продолжать эту работу в колледжах и вузах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Делегация Госдумы во главе с Володиным в настоящее время находится в Челябинске, где проходит выездное совещание совета думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в РФ.
"На примере Челябинской области мы видим, как можно многое сделать. Сегодня регион является лидером в подготовке профессиональных кадров. Давайте посмотрим, как распространить этот опыт на другие регионы. Но у всех должно быть понимание: здесь должна быть системная работа, начиная со школы и затем продолжая уже на уровне среднепрофессиональных образовательных учреждений, высшей школы", - сказал Володин.
По его словам, без решения вопроса подготовки кадров не получится достичь поставленных целей в сфере развития промышленности в РФ. "Опыт региона было бы правильно востребовать не только на уровне подходов в системе среднего профессионального образования, но и в высшей школе. Потому что есть наработки, когда совместно с образовательными учреждениями создают совместные проекты. И в рамках государственно-частного партнерства эти наработки идут в том числе по линии самих учебных заведений, где открываются профильные кафедры", - подчеркнул председатель Госдумы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
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