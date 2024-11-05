https://1prime.ru/20241105/kadry-852614054.html

Володин призвал готовить профессиональные кадры со школы

Володин призвал готовить профессиональные кадры со школы - 05.11.2024, ПРАЙМ

Володин призвал готовить профессиональные кадры со школы

Профессиональные кадры нужно начинать готовить со школы, а затем продолжать эту работу в колледжах и вузах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T16:52+0300

2024-11-05T16:52+0300

2024-11-05T16:52+0300

вячеслав володин

кадры

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Профессиональные кадры нужно начинать готовить со школы, а затем продолжать эту работу в колледжах и вузах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Делегация Госдумы во главе с Володиным в настоящее время находится в Челябинске, где проходит выездное совещание совета думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в РФ. "На примере Челябинской области мы видим, как можно многое сделать. Сегодня регион является лидером в подготовке профессиональных кадров. Давайте посмотрим, как распространить этот опыт на другие регионы. Но у всех должно быть понимание: здесь должна быть системная работа, начиная со школы и затем продолжая уже на уровне среднепрофессиональных образовательных учреждений, высшей школы", - сказал Володин. По его словам, без решения вопроса подготовки кадров не получится достичь поставленных целей в сфере развития промышленности в РФ. "Опыт региона было бы правильно востребовать не только на уровне подходов в системе среднего профессионального образования, но и в высшей школе. Потому что есть наработки, когда совместно с образовательными учреждениями создают совместные проекты. И в рамках государственно-частного партнерства эти наработки идут в том числе по линии самих учебных заведений, где открываются профильные кафедры", - подчеркнул председатель Госдумы.

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вячеслав володин, кадры