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ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей - 05.11.2024, ПРАЙМ
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ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей
ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей - 05.11.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей
Федеральная антимонопольная служба России раскрыла сговор двух компаний на торгах по ремонту автомобильных дорог в Ульяновской области, передает пресс-служба... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:50+0300
2024-11-05T10:50+0300
фас рф
картель
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России раскрыла сговор двух компаний на торгах по ремонту автомобильных дорог в Ульяновской области, передает пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на сумму свыше 1 миллиарда рублей", - следует из заявления ведомства. Уточняется, что нарушения обнаружены на торгах по ремонту и содержанию дорог. ФАС сообщила, что подозреваемыми в деле по отмыванию средств являются компании АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ", против них возбуждено антимонопольное дело. Согласно опубликованным данным, компании заключили ряд контрактов с целью получения личной выгоды. Часть торгов проходила в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". "Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей", - уточнили в ведомстве.
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фас рф, картель
ФАС РФ, картель
10:50 05.11.2024
 
ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей

ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России раскрыла сговор двух компаний на торгах по ремонту автомобильных дорог в Ульяновской области, передает пресс-служба ведомства.
"ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на сумму свыше 1 миллиарда рублей", - следует из заявления ведомства. Уточняется, что нарушения обнаружены на торгах по ремонту и содержанию дорог.
ФАС сообщила, что подозреваемыми в деле по отмыванию средств являются компании АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ", против них возбуждено антимонопольное дело. Согласно опубликованным данным, компании заключили ряд контрактов с целью получения личной выгоды. Часть торгов проходила в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".
"Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей", - уточнили в ведомстве.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
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ФАС РФкартель
 
 
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