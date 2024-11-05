https://1prime.ru/20241105/kartel-852602229.html
ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей
ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей - 05.11.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей
Федеральная антимонопольная служба России раскрыла сговор двух компаний на торгах по ремонту автомобильных дорог в Ульяновской области, передает пресс-служба... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:50+0300
2024-11-05T10:50+0300
2024-11-05T10:50+0300
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картель
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России раскрыла сговор двух компаний на торгах по ремонту автомобильных дорог в Ульяновской области, передает пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на сумму свыше 1 миллиарда рублей", - следует из заявления ведомства. Уточняется, что нарушения обнаружены на торгах по ремонту и содержанию дорог. ФАС сообщила, что подозреваемыми в деле по отмыванию средств являются компании АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ", против них возбуждено антимонопольное дело. Согласно опубликованным данным, компании заключили ряд контрактов с целью получения личной выгоды. Часть торгов проходила в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". "Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей", - уточнили в ведомстве.
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фас рф, картель
ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей
ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России раскрыла сговор двух компаний на торгах по ремонту автомобильных дорог в Ульяновской области, передает пресс-служба ведомства.
"ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на сумму свыше 1 миллиарда рублей", - следует из заявления ведомства. Уточняется, что нарушения обнаружены на торгах по ремонту и содержанию дорог.
ФАС сообщила, что подозреваемыми в деле по отмыванию средств являются компании АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ", против них возбуждено антимонопольное дело. Согласно опубликованным данным, компании заключили ряд контрактов с целью получения личной выгоды. Часть торгов проходила в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".
"Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей", - уточнили в ведомстве.
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