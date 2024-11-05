https://1prime.ru/20241105/kartel-852602229.html

ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей

ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей - 05.11.2024, ПРАЙМ

ФАС выявила картель в рамках нацпроекта России на 1,27 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба России раскрыла сговор двух компаний на торгах по ремонту автомобильных дорог в Ульяновской области, передает пресс-служба... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T10:50+0300

2024-11-05T10:50+0300

2024-11-05T10:50+0300

фас рф

картель

https://cdnn.1prime.ru/img/77676/59/776765915_0:72:1500:916_1920x0_80_0_0_f078064df0207352fa55aaa2b59bfd5b.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России раскрыла сговор двух компаний на торгах по ремонту автомобильных дорог в Ульяновской области, передает пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на сумму свыше 1 миллиарда рублей", - следует из заявления ведомства. Уточняется, что нарушения обнаружены на торгах по ремонту и содержанию дорог. ФАС сообщила, что подозреваемыми в деле по отмыванию средств являются компании АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ", против них возбуждено антимонопольное дело. Согласно опубликованным данным, компании заключили ряд контрактов с целью получения личной выгоды. Часть торгов проходила в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". "Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей", - уточнили в ведомстве.

https://1prime.ru/20241105/ipoteka-852601816.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, картель