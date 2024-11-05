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Страхи Европы только начинаются: Китай задумал задушить экономику ЕС
Страхи Европы только начинаются: Китай задумал задушить экономику ЕС - 05.11.2024, ПРАЙМ
Страхи Европы только начинаются: Китай задумал задушить экономику ЕС
Экспорт из Китая продолжает оказывать серьезное давление на европейские компании, которые продолжат страдать даже после возможного возвращения Трампа в Белый... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T16:54+0300
2024-11-05T16:54+0300
2024-11-05T16:54+0300
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Экспорт из Китая продолжает оказывать серьезное давление на европейские компании, которые продолжат страдать даже после возможного возвращения Трампа в Белый дом, передает издание Bloomberg."На протяжении многих лет Китай был надежным источником роста для европейских компаний (Китай является вторым по величине экспортным рынком Европы, в основном за счет немецких промышленных товаров), но теперь Пекин стал источником системного соперничества и сильного конкурентного давления, вызванного тем, что UBS в июле назвал "стремительными" инвестициями в отечественные производственные мощности и давлением, направленным на локализацию цепочек поставок", - сказано в материале.LVMH SE и Kering SA испытывают трудности из-за слабого спроса со стороны китайских потребителей, а чипмейкеры, химические компании и автопроизводители борются с жесткой конкуренцией со стороны Китая.Ко всему прочему, во Франции рабочие протестовали против продажи компании Vencorex китайской Wanhua Chemical Group Co Ltd., а сотрудники Volkswagen AG грозились забастовкой из-за плана экономии, который может привести к закрытию немецких заводов.Именно поэтому Китай вызывает тревогу у европейских инвесторов после сезона отчетности за третий квартал, в ходе которого почти половина ведущих компаний не оправдала ожиданий по доходам, а руководители в подавляющем большинстве случаев высказывались в негативном ключе.В издании заметили, что то, что происходит в Китае, и то, что может произойти в США в случае победы Трампа, должно вывести Европу из состояния успокоения относительно ее экономической модели, которая поощряет экспорт в ущерб внутреннему спросу, технологическому прогрессу и геополитической безопасности.В агентстве заключили, что ЕС уже ищет компромисс в переговорах по тарифам на китайские электромобили; похоже, он также надеется, что сможет найти способы уговорить Трампа отказаться от торговой войны, если он победит. По мере того как стимулы Пекина укореняются, а окружение Трампа громко обвиняет торговых партнеров США, ориентированных на экспорт, "в причиненном ими ущербе", возникает риск того, что экономические страхи Европы только начинаются.
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китай, ес
Страхи Европы только начинаются: Китай задумал задушить экономику ЕС
Bloomberg: ЕС оказался под давлением экспортно-промышленной машины Китая
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ.
Экспорт из Китая продолжает оказывать серьезное давление на европейские компании, которые продолжат страдать даже после возможного возвращения Трампа в Белый дом, передает
издание Bloomberg.
"На протяжении многих лет Китай был надежным источником роста для европейских компаний (Китай является вторым по величине экспортным рынком Европы, в основном за счет немецких промышленных товаров), но теперь Пекин стал источником системного соперничества и сильного конкурентного давления, вызванного тем, что UBS в июле назвал "стремительными" инвестициями в отечественные производственные мощности и давлением, направленным на локализацию цепочек поставок", - сказано в материале.
LVMH SE и Kering SA испытывают трудности из-за слабого спроса со стороны китайских потребителей, а чипмейкеры, химические компании и автопроизводители борются с жесткой конкуренцией со стороны Китая.
Ко всему прочему, во Франции рабочие протестовали против продажи компании Vencorex китайской Wanhua Chemical Group Co Ltd., а сотрудники Volkswagen AG грозились забастовкой из-за плана экономии, который может привести к закрытию немецких заводов.
Именно поэтому Китай вызывает тревогу у европейских инвесторов после сезона отчетности за третий квартал, в ходе которого почти половина ведущих компаний не оправдала ожиданий по доходам, а руководители в подавляющем большинстве случаев высказывались в негативном ключе.
В издании заметили, что то, что происходит в Китае, и то, что может произойти в США в случае победы Трампа, должно вывести Европу из состояния успокоения относительно ее экономической модели, которая поощряет экспорт в ущерб внутреннему спросу, технологическому прогрессу и геополитической безопасности.
В агентстве заключили, что ЕС уже ищет компромисс в переговорах по тарифам на китайские электромобили; похоже, он также надеется, что сможет найти способы уговорить Трампа отказаться от торговой войны, если он победит. По мере того как стимулы Пекина укореняются, а окружение Трампа громко обвиняет торговых партнеров США, ориентированных на экспорт, "в причиненном ими ущербе", возникает риск того, что экономические страхи Европы только начинаются.
Эксперт рассказал, как может ответить Китай на пошлины ЕС на электромобили