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Страхи Европы только начинаются: Китай задумал задушить экономику ЕС - 05.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241105/kitay-852614355.html
Страхи Европы только начинаются: Китай задумал задушить экономику ЕС
Страхи Европы только начинаются: Китай задумал задушить экономику ЕС - 05.11.2024, ПРАЙМ
Страхи Европы только начинаются: Китай задумал задушить экономику ЕС
Экспорт из Китая продолжает оказывать серьезное давление на европейские компании, которые продолжат страдать даже после возможного возвращения Трампа в Белый... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T16:54+0300
2024-11-05T16:54+0300
экономика
китай
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Экспорт из Китая продолжает оказывать серьезное давление на европейские компании, которые продолжат страдать даже после возможного возвращения Трампа в Белый дом, передает издание Bloomberg."На протяжении многих лет Китай был надежным источником роста для европейских компаний (Китай является вторым по величине экспортным рынком Европы, в основном за счет немецких промышленных товаров), но теперь Пекин стал источником системного соперничества и сильного конкурентного давления, вызванного тем, что UBS в июле назвал "стремительными" инвестициями в отечественные производственные мощности и давлением, направленным на локализацию цепочек поставок", - сказано в материале.LVMH SE и Kering SA испытывают трудности из-за слабого спроса со стороны китайских потребителей, а чипмейкеры, химические компании и автопроизводители борются с жесткой конкуренцией со стороны Китая.Ко всему прочему, во Франции рабочие протестовали против продажи компании Vencorex китайской Wanhua Chemical Group Co Ltd., а сотрудники Volkswagen AG грозились забастовкой из-за плана экономии, который может привести к закрытию немецких заводов.Именно поэтому Китай вызывает тревогу у европейских инвесторов после сезона отчетности за третий квартал, в ходе которого почти половина ведущих компаний не оправдала ожиданий по доходам, а руководители в подавляющем большинстве случаев высказывались в негативном ключе.В издании заметили, что то, что происходит в Китае, и то, что может произойти в США в случае победы Трампа, должно вывести Европу из состояния успокоения относительно ее экономической модели, которая поощряет экспорт в ущерб внутреннему спросу, технологическому прогрессу и геополитической безопасности.В агентстве заключили, что ЕС уже ищет компромисс в переговорах по тарифам на китайские электромобили; похоже, он также надеется, что сможет найти способы уговорить Трампа отказаться от торговой войны, если он победит. По мере того как стимулы Пекина укореняются, а окружение Трампа громко обвиняет торговых партнеров США, ориентированных на экспорт, "в причиненном ими ущербе", возникает риск того, что экономические страхи Европы только начинаются.
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китай, ес
Экономика, КИТАЙ, ЕС
16:54 05.11.2024
 
Страхи Европы только начинаются: Китай задумал задушить экономику ЕС

Bloomberg: ЕС оказался под давлением экспортно-промышленной машины Китая

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС-КНР в Брюсселе
Саммит ЕС-КНР в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Экспорт из Китая продолжает оказывать серьезное давление на европейские компании, которые продолжат страдать даже после возможного возвращения Трампа в Белый дом, передает издание Bloomberg.
"На протяжении многих лет Китай был надежным источником роста для европейских компаний (Китай является вторым по величине экспортным рынком Европы, в основном за счет немецких промышленных товаров), но теперь Пекин стал источником системного соперничества и сильного конкурентного давления, вызванного тем, что UBS в июле назвал "стремительными" инвестициями в отечественные производственные мощности и давлением, направленным на локализацию цепочек поставок", - сказано в материале.
LVMH SE и Kering SA испытывают трудности из-за слабого спроса со стороны китайских потребителей, а чипмейкеры, химические компании и автопроизводители борются с жесткой конкуренцией со стороны Китая.
Ко всему прочему, во Франции рабочие протестовали против продажи компании Vencorex китайской Wanhua Chemical Group Co Ltd., а сотрудники Volkswagen AG грозились забастовкой из-за плана экономии, который может привести к закрытию немецких заводов.
Именно поэтому Китай вызывает тревогу у европейских инвесторов после сезона отчетности за третий квартал, в ходе которого почти половина ведущих компаний не оправдала ожиданий по доходам, а руководители в подавляющем большинстве случаев высказывались в негативном ключе.
В издании заметили, что то, что происходит в Китае, и то, что может произойти в США в случае победы Трампа, должно вывести Европу из состояния успокоения относительно ее экономической модели, которая поощряет экспорт в ущерб внутреннему спросу, технологическому прогрессу и геополитической безопасности.
В агентстве заключили, что ЕС уже ищет компромисс в переговорах по тарифам на китайские электромобили; похоже, он также надеется, что сможет найти способы уговорить Трампа отказаться от торговой войны, если он победит. По мере того как стимулы Пекина укореняются, а окружение Трампа громко обвиняет торговых партнеров США, ориентированных на экспорт, "в причиненном ими ущербе", возникает риск того, что экономические страхи Европы только начинаются.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Эксперт рассказал, как может ответить Китай на пошлины ЕС на электромобили
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