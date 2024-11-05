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Uniper выплатил властям ФРГ компенсации в рамках претензий к "Газпрому" - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Uniper выплатил властям ФРГ компенсации в рамках претензий к "Газпрому"
Uniper выплатил властям ФРГ компенсации в рамках претензий к "Газпрому" - 05.11.2024, ПРАЙМ
Uniper выплатил властям ФРГ компенсации в рамках претензий к "Газпрому"
Uniper выплатил властям Германии 530 миллионов евро "компенсационных выплат" в рамках претензий к "Газпром экспорту", сообщила компания в отчете. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:08+0300
2024-11-05T10:08+0300
германия
uniper
газпром
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Uniper выплатил властям Германии 530 миллионов евро "компенсационных выплат" в рамках претензий к "Газпром экспорту", сообщила компания в отчете. "Тридцатого июня 2024 года Uniper создала резерв в размере около 540 миллионов евро для перевода средств, полученных от реализованных требований возмещения ущерба против "Газпром экспорта". В конце сентября Uniper использовала часть этого резерва и выплатила 530 миллионов евро Федеративной Республике Германия", – сообщила Uniper. Ранее компания в рамках стабилизационных мер взяла на себя обязательство перед Германией передать ей компенсационные выплаты за вычетом судебных издержек и налогов за сокращение поставок газа. Uniper 12 июня сообщала, что расторгает долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России. Как отмечала немецкая компания, это решение стало возможным после того, как 7 июня Стокгольмский арбитражный суд признал за Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей сумму в размере более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за газ, не поставленный "Газпром экспортом". Арбитраж вынес решение в соответствии со швейцарским законодательством. Его решение юридически обязательно и окончательно, информировала Uniper. "Газпром экспорт" прекратил поставки Uniper с середины 2022 года. Если с июня прокачивались ограниченные объемы газа, то с конца августа это полностью прекратилось. При этом долгосрочные контракты между компаниями юридически все еще действовали, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030 годов.
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германия, uniper, газпром
ГЕРМАНИЯ, Uniper, Газпром
10:08 05.11.2024
 
Uniper выплатил властям ФРГ компенсации в рамках претензий к "Газпрому"

Uniper выплатил властям ФРГ 530 млн евро компенсаций в рамках претензий к "Газпрому"

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Uniper выплатил властям Германии 530 миллионов евро "компенсационных выплат" в рамках претензий к "Газпром экспорту", сообщила компания в отчете.
"Тридцатого июня 2024 года Uniper создала резерв в размере около 540 миллионов евро для перевода средств, полученных от реализованных требований возмещения ущерба против "Газпром экспорта". В конце сентября Uniper использовала часть этого резерва и выплатила 530 миллионов евро Федеративной Республике Германия", – сообщила Uniper.
Ранее компания в рамках стабилизационных мер взяла на себя обязательство перед Германией передать ей компенсационные выплаты за вычетом судебных издержек и налогов за сокращение поставок газа.
Uniper 12 июня сообщала, что расторгает долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России. Как отмечала немецкая компания, это решение стало возможным после того, как 7 июня Стокгольмский арбитражный суд признал за Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей сумму в размере более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за газ, не поставленный "Газпром экспортом". Арбитраж вынес решение в соответствии со швейцарским законодательством. Его решение юридически обязательно и окончательно, информировала Uniper.
"Газпром экспорт" прекратил поставки Uniper с середины 2022 года. Если с июня прокачивались ограниченные объемы газа, то с конца августа это полностью прекратилось. При этом долгосрочные контракты между компаниями юридически все еще действовали, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030 годов.
У стенда компании Uniper - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
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