https://1prime.ru/20241105/konflikt-852600445.html
"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине
"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине
В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в течение нескольких... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:52+0300
2024-11-05T09:52+0300
2024-11-05T09:52+0300
выборы в сша
дональд трамп
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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в течение нескольких недель или даже дней, рассказал РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. "Трамп четко дал понять, что если он победит 5 ноября и 20 января вступит в должность, то будет проводить совершенно новую политику по отношению к России, суть которой в том, что он позвонит (президенту России Владимиру) Путину, и они договорятся", - объяснил эксперт, отметив, что в худшем случае политику потребуется несколько недель. По мнению Ногради, победа России в противостоянии является очевидным результатом, у Киева же нет шансов стать членом Североатлантического альянса. Аналитик подчеркнул, что единственный европейский политик, о котором Трамп в ходе своих предвыборных выступлений высказывался в позитивном ключе - венгерский премьер Виктор Орбан, не поддерживающий дальнейшие поставки военной помощи Украине.
https://1prime.ru/20241105/chertezhi-852599356.html
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дональд трамп, венгрия
Выборы в США, Дональд Трамп, ВЕНГРИЯ
"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине
Ногради: в случае победы Трампа украинский конфликт может быть урегулирован
БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в течение нескольких недель или даже дней, рассказал РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
"Трамп четко дал понять, что если он победит 5 ноября и 20 января вступит в должность, то будет проводить совершенно новую политику по отношению к России, суть которой в том, что он позвонит (президенту России Владимиру) Путину, и они договорятся", - объяснил эксперт, отметив, что в худшем случае политику потребуется несколько недель.
По мнению Ногради, победа России в противостоянии является очевидным результатом, у Киева же нет шансов стать членом Североатлантического альянса. Аналитик подчеркнул, что единственный европейский политик, о котором Трамп в ходе своих предвыборных выступлений высказывался в позитивном ключе - венгерский премьер Виктор Орбан, не поддерживающий дальнейшие поставки военной помощи Украине.
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