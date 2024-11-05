Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
США - ПРАЙМ, 1920Выборы в США
https://1prime.ru/20241105/konflikt-852600445.html
"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине
"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине
В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в течение нескольких... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:52+0300
2024-11-05T09:52+0300
выборы в сша
дональд трамп
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/img/83023/88/830238804_0:73:2128:1270_1920x0_80_0_0_78c5d36668c6f847e5a7971ef0a19360.jpg
БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в течение нескольких недель или даже дней, рассказал РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. "Трамп четко дал понять, что если он победит 5 ноября и 20 января вступит в должность, то будет проводить совершенно новую политику по отношению к России, суть которой в том, что он позвонит (президенту России Владимиру) Путину, и они договорятся", - объяснил эксперт, отметив, что в худшем случае политику потребуется несколько недель. По мнению Ногради, победа России в противостоянии является очевидным результатом, у Киева же нет шансов стать членом Североатлантического альянса. Аналитик подчеркнул, что единственный европейский политик, о котором Трамп в ходе своих предвыборных выступлений высказывался в позитивном ключе - венгерский премьер Виктор Орбан, не поддерживающий дальнейшие поставки военной помощи Украине.
https://1prime.ru/20241105/chertezhi-852599356.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83023/88/830238804_8:0:2120:1584_1920x0_80_0_0_47054057f8cd206cea608599f86c7f49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, венгрия
Выборы в США, Дональд Трамп, ВЕНГРИЯ
09:52 05.11.2024
 
"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине

Ногради: в случае победы Трампа украинский конфликт может быть урегулирован

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк" Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке
 Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в течение нескольких недель или даже дней, рассказал РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
"Трамп четко дал понять, что если он победит 5 ноября и 20 января вступит в должность, то будет проводить совершенно новую политику по отношению к России, суть которой в том, что он позвонит (президенту России Владимиру) Путину, и они договорятся", - объяснил эксперт, отметив, что в худшем случае политику потребуется несколько недель.
По мнению Ногради, победа России в противостоянии является очевидным результатом, у Киева же нет шансов стать членом Североатлантического альянса. Аналитик подчеркнул, что единственный европейский политик, о котором Трамп в ходе своих предвыборных выступлений высказывался в позитивном ключе - венгерский премьер Виктор Орбан, не поддерживающий дальнейшие поставки военной помощи Украине.
Танк Т-14 Армата - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Экс-работник "Уралвагонзавода" получил 16 лет за госизмену
09:25
 
Выборы в СШАДональд ТрампВЕНГРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала