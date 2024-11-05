https://1prime.ru/20241105/konflikt-852600445.html

"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине

"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине

В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в течение нескольких... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T09:52+0300

2024-11-05T09:52+0300

2024-11-05T09:52+0300

выборы в сша

дональд трамп

венгрия

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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в течение нескольких недель или даже дней, рассказал РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. "Трамп четко дал понять, что если он победит 5 ноября и 20 января вступит в должность, то будет проводить совершенно новую политику по отношению к России, суть которой в том, что он позвонит (президенту России Владимиру) Путину, и они договорятся", - объяснил эксперт, отметив, что в худшем случае политику потребуется несколько недель. По мнению Ногради, победа России в противостоянии является очевидным результатом, у Киева же нет шансов стать членом Североатлантического альянса. Аналитик подчеркнул, что единственный европейский политик, о котором Трамп в ходе своих предвыборных выступлений высказывался в позитивном ключе - венгерский премьер Виктор Орбан, не поддерживающий дальнейшие поставки военной помощи Украине.

https://1prime.ru/20241105/chertezhi-852599356.html

венгрия

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дональд трамп, венгрия