https://1prime.ru/20241105/kostyuk-852620046.html
Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области
Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области - 05.11.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области
Президент РФ Владимир Путин назначил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T19:40+0300
2024-11-05T19:40+0300
2024-11-05T19:55+0300
россия
еао
владимир путин
указ президента рф
назначение
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. Соответствующий указ разместили на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня его подписания — 5 ноября."В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области", — сказано в документе. Этим же указом была принята отставка Гольдштейна по собственному желанию. Путин в ходе встречи заверил Костюк, что она может рассчитывать на его поддержку и на помощь правительства РФ.Костюк, в свою очередь заявила, что сделает все возможное и невозможное, принимая предложение президента РФ стать врио главы Еврейской автономной области.
https://1prime.ru/20241105/goldshteyn-852619733.html
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россия, еао, владимир путин, указ президента рф, назначение
РОССИЯ, ЕАО, Владимир Путин, Указ президента РФ, назначение
Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области
Путин подписал указ о назначении Марии Костюк врио губернатора Еврейской АО
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. Соответствующий указ разместили на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня его подписания — 5 ноября.
"В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области", — сказано в документе.
Этим же указом была принята отставка Гольдштейна по собственному желанию.
Путин в ходе встречи заверил Костюк, что она может рассчитывать на его поддержку и на помощь правительства РФ.
Костюк, в свою очередь заявила, что сделает все возможное и невозможное, принимая предложение президента РФ стать врио главы Еврейской автономной области.
Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми