https://1prime.ru/20241105/kostyuk-852620046.html

Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области

Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области - 05.11.2024, ПРАЙМ

Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области

Президент РФ Владимир Путин назначил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T19:40+0300

2024-11-05T19:40+0300

2024-11-05T19:55+0300

россия

еао

владимир путин

указ президента рф

назначение

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. Соответствующий указ разместили на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня его подписания — 5 ноября."В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области", — сказано в документе. Этим же указом была принята отставка Гольдштейна по собственному желанию. Путин в ходе встречи заверил Костюк, что она может рассчитывать на его поддержку и на помощь правительства РФ.Костюк, в свою очередь заявила, что сделает все возможное и невозможное, принимая предложение президента РФ стать врио главы Еврейской автономной области.

https://1prime.ru/20241105/goldshteyn-852619733.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, еао, владимир путин, указ президента рф, назначение