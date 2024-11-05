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Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области
Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области - 05.11.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области
Президент РФ Владимир Путин назначил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T19:40+0300
2024-11-05T19:55+0300
россия
еао
владимир путин
указ президента рф
назначение
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. Соответствующий указ разместили на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня его подписания — 5 ноября."В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области", — сказано в документе. Этим же указом была принята отставка Гольдштейна по собственному желанию. Путин в ходе встречи заверил Костюк, что она может рассчитывать на его поддержку и на помощь правительства РФ.Костюк, в свою очередь заявила, что сделает все возможное и невозможное, принимая предложение президента РФ стать врио главы Еврейской автономной области.
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россия, еао, владимир путин, указ президента рф, назначение
РОССИЯ, ЕАО, Владимир Путин, Указ президента РФ, назначение
19:40 05.11.2024 (обновлено: 19:55 05.11.2024)
 
Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области

Путин подписал указ о назначении Марии Костюк врио губернатора Еврейской АО

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк Мария Костюк
 Мария Костюк - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. Соответствующий указ разместили на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня его подписания — 5 ноября.
"В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области", — сказано в документе.
Этим же указом была принята отставка Гольдштейна по собственному желанию.
Путин в ходе встречи заверил Костюк, что она может рассчитывать на его поддержку и на помощь правительства РФ.
Костюк, в свою очередь заявила, что сделает все возможное и невозможное, принимая предложение президента РФ стать врио главы Еврейской автономной области.
Ростислав Гольдштейн
Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми
19:34
 
РОССИЯЕАОВладимир ПутинУказ президента РФназначение
 
 
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