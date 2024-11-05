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Россия в сентябре продала Японии рекордный объем одного морепродукта
Россия в сентябре продала Японии рекордный объем одного морепродукта - 05.11.2024, ПРАЙМ
Россия в сентябре продала Японии рекордный объем одного морепродукта
Россия в сентябре нарастила поставки краба в Японию почти в 1,5 раза по сравнению с августом, установив тем самым рекорд по стоимости и объему с конца прошлого... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T08:07+0300
2024-11-05T08:07+0300
2024-11-05T08:07+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила поставки краба в Японию почти в 1,5 раза по сравнению с августом, установив тем самым рекорд по стоимости и объему с конца прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни. В сентябре Страна восходящего солнца потратила максимальные с декабря 2023 года 34,8 миллиона долларов на покупку 1,9 тысячи тонн краба у России. В последний месяц лета было закуплено почти 1,3 тысячи тонн на 21,2 миллиона долларов. Всего Япония в первый месяц осени закупила у зарубежных торговых партнеров 2,6 тысячи тонн этого деликатеса. Два других статистически заметных экспортера в эту страну - это Канада (18% японского импорта) и Бахрейн (3%). Всего по итогам сентября Япония закупила у России 1,96 тысячи тонн различных ракообразных, на крабов, таким образом, пришлось 98% импорта.
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япония, россия, морепродукты
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, морепродукты
Россия в сентябре продала Японии рекордный объем одного морепродукта
Россия в сентябре продала Японии рекордный с конца 2023 года объем крабов
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила поставки краба в Японию почти в 1,5 раза по сравнению с августом, установив тем самым рекорд по стоимости и объему с конца прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни.
В сентябре Страна восходящего солнца потратила максимальные с декабря 2023 года 34,8 миллиона долларов на покупку 1,9 тысячи тонн краба у России. В последний месяц лета было закуплено почти 1,3 тысячи тонн на 21,2 миллиона долларов.
Всего Япония в первый месяц осени закупила у зарубежных торговых партнеров 2,6 тысячи тонн этого деликатеса. Два других статистически заметных экспортера в эту страну - это Канада (18% японского импорта) и Бахрейн (3%).
Всего по итогам сентября Япония закупила у России 1,96 тысячи тонн различных ракообразных, на крабов, таким образом, пришлось 98% импорта.
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