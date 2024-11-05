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В РСТ отметили быстрое восстановление спроса на туры на Кубу из России - 05.11.2024, ПРАЙМ
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В РСТ отметили быстрое восстановление спроса на туры на Кубу из России
В РСТ отметили быстрое восстановление спроса на туры на Кубу из России - 05.11.2024, ПРАЙМ
В РСТ отметили быстрое восстановление спроса на туры на Кубу из России
Туроператоры заметили незначительное падение спроса россиян на путешествия на Кубу после недавнего энергетического коллапса и урагана "Оскар", однако продажи... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T18:02+0300
2024-11-05T18:02+0300
экономика
россия
туризм
куба
рст
блэкаут
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Туроператоры заметили незначительное падение спроса россиян на путешествия на Кубу после недавнего энергетического коллапса и урагана "Оскар", однако продажи быстро восстановились и сейчас уже превышают прошлогодние, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров и турагентств. Кубинская ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе вышла из строя 18 октября, что привело к полному отключению электроэнергетической системы острова. Ситуацию осложнил удар урагана "Оскар" 20 октября, который пересек восточную оконечность Кубы, причинил серьезный материальный ущерб и унес по меньшей мере семь человеческих жизней. Власти Кубы 22 октября заявили, что энергетики восстановили подачу электричества для 70% потребителей государственной сетевой компании Union Electrica. "Продажи направления немного упали сразу после блэкаута. Но это была, скажем так, разовая ситуация, довольно быстро все нормализовалось. Кубу все-таки бронируют не массово, как Турцию и Египет, поэтому говорить о каких-то резких колебаниях потока невозможно", - приводятся в сообщении слова главы комиссии РСТ по турагентской деятельности и генерального директора "Сети магазинов горящих путевок" Сергея Агафонова. Некоторые туроператоры вовсе не заметили падения спроса по этому направлению, отмечают в РСТ. Так, в компании "Интурист" отметили, что продажи идут ровно, с глубиной в среднем 1,5-2 месяца, при этом средний чек на поездку в валюте немного снизился и составил 1,2 тысячи долларов. При этом Куба входит у туроператора в топ-10 выездных зимних направлений. Также Куба вошла в топ-10 курортов на зиму у агрегатора пакетных туров "Слетать.ру". Уровень спроса туда с заездами зимой практически на 44,4% превысил показатели аналогичного периода годом ранее. В то же время средний чек вырос на 8,7% и составил 311 тысяч рублей, говорится в сообщении. "Куба хорошо подросла в объемах, но ее значительно опережают другие страны, поэтому и доля сократилась. К примеру, продажи Таиланда, Китая, Египта и Вьетнама выросли в несколько раз, то есть можно говорить, скорее, о перераспределении турпотоков", - процитировали в сообщении PR-менеджера группы компаний "Слетать.ру" Анжелику Михновец.
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россия, туризм, куба, рст, блэкаут
Экономика, РОССИЯ, Туризм, КУБА, РСТ, блэкаут
18:02 05.11.2024
 
В РСТ отметили быстрое восстановление спроса на туры на Кубу из России

РСТ: спрос на туры на Кубу из России быстро восстановился после блэкаута

© Unsplash/AXP PhotographyГавана, Куба
Гавана, Куба
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Туроператоры заметили незначительное падение спроса россиян на путешествия на Кубу после недавнего энергетического коллапса и урагана "Оскар", однако продажи быстро восстановились и сейчас уже превышают прошлогодние, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров и турагентств.
Кубинская ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе вышла из строя 18 октября, что привело к полному отключению электроэнергетической системы острова. Ситуацию осложнил удар урагана "Оскар" 20 октября, который пересек восточную оконечность Кубы, причинил серьезный материальный ущерб и унес по меньшей мере семь человеческих жизней. Власти Кубы 22 октября заявили, что энергетики восстановили подачу электричества для 70% потребителей государственной сетевой компании Union Electrica.
"Продажи направления немного упали сразу после блэкаута. Но это была, скажем так, разовая ситуация, довольно быстро все нормализовалось. Кубу все-таки бронируют не массово, как Турцию и Египет, поэтому говорить о каких-то резких колебаниях потока невозможно", - приводятся в сообщении слова главы комиссии РСТ по турагентской деятельности и генерального директора "Сети магазинов горящих путевок" Сергея Агафонова.
Некоторые туроператоры вовсе не заметили падения спроса по этому направлению, отмечают в РСТ. Так, в компании "Интурист" отметили, что продажи идут ровно, с глубиной в среднем 1,5-2 месяца, при этом средний чек на поездку в валюте немного снизился и составил 1,2 тысячи долларов. При этом Куба входит у туроператора в топ-10 выездных зимних направлений.
Также Куба вошла в топ-10 курортов на зиму у агрегатора пакетных туров "Слетать.ру". Уровень спроса туда с заездами зимой практически на 44,4% превысил показатели аналогичного периода годом ранее. В то же время средний чек вырос на 8,7% и составил 311 тысяч рублей, говорится в сообщении.
"Куба хорошо подросла в объемах, но ее значительно опережают другие страны, поэтому и доля сократилась. К примеру, продажи Таиланда, Китая, Египта и Вьетнама выросли в несколько раз, то есть можно говорить, скорее, о перераспределении турпотоков", - процитировали в сообщении PR-менеджера группы компаний "Слетать.ру" Анжелику Михновец.
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