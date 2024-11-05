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Москвич попытался отсудить у "Русского лото" полмиллиона рублей
Москвич попытался отсудить у "Русского лото" полмиллиона рублей - 05.11.2024, ПРАЙМ
Москвич попытался отсудить у "Русского лото" полмиллиона рублей
Кузьминский суд Москвы не удовлетворил иск москвича, который хотел отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей, следует из решения. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:18+0300
2024-11-05T15:18+0300
2024-11-05T15:18+0300
лотерея "русское лото"
суд
москва
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кузьминский суд Москвы не удовлетворил иск москвича, который хотел отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей, следует из решения.Так, истец приобрел 12 лотерейных билетов, а позже обратился в АО "Государственные спортивные лотереи" с требованием о выплате выигрыша. После получения отказа москвич направил в суд иск о защите потребительских прав."Правила игры - это просто общая формулировка только первых трех туров из 25 туров розыгрыша тиража лотерейных билетов, именно такая формулировка никак не может быть юридическим основанием", - подчеркнул он в обращении, отметив, что АО "Государственные спортивные лотереи" при выдачи выигрышей ссылается именно на это положение.Представитель лотереи заявил, что два лотерейных билета москвича остались без выигрыша, тогда как сумма приза по остальным составила 1610 рублей. По утверждению юриста, истец не обратился за выплатой к оператором лотереи или распространителями билетов. Суд отклонил иск, заключив, что конкурсы, игры, пари и азартные игры не регулируются законодательством о защите прав потребителей.
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лотерея "русское лото", суд, москва
лотерея "Русское лото", суд, МОСКВА
Москвич попытался отсудить у "Русского лото" полмиллиона рублей
Москвич пытался отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кузьминский суд Москвы не удовлетворил иск москвича, который хотел отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей, следует из решения.
Так, истец приобрел 12 лотерейных билетов, а позже обратился в АО "Государственные спортивные лотереи" с требованием о выплате выигрыша. После получения отказа москвич направил в суд иск о защите потребительских прав.
"Правила игры - это просто общая формулировка только первых трех туров из 25 туров розыгрыша тиража лотерейных билетов, именно такая формулировка никак не может быть юридическим основанием", - подчеркнул он в обращении, отметив, что АО "Государственные спортивные лотереи" при выдачи выигрышей ссылается именно на это положение.
Представитель лотереи заявил, что два лотерейных билета москвича остались без выигрыша, тогда как сумма приза по остальным составила 1610 рублей. По утверждению юриста, истец не обратился за выплатой к оператором лотереи или распространителями билетов.
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Суд отклонил иск, заключив, что конкурсы, игры, пари и азартные игры не регулируются законодательством о защите прав потребителей.