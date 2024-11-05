Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москвич попытался отсудить у "Русского лото" полмиллиона рублей - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241105/loto-852610472.html
Москвич попытался отсудить у "Русского лото" полмиллиона рублей
Москвич попытался отсудить у "Русского лото" полмиллиона рублей - 05.11.2024, ПРАЙМ
Москвич попытался отсудить у "Русского лото" полмиллиона рублей
Кузьминский суд Москвы не удовлетворил иск москвича, который хотел отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей, следует из решения. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:18+0300
2024-11-05T15:18+0300
лотерея "русское лото"
суд
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84272/04/842720425_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6128f70017b2c50b8e88c56f82c58cf1.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кузьминский суд Москвы не удовлетворил иск москвича, который хотел отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей, следует из решения.Так, истец приобрел 12 лотерейных билетов, а позже обратился в АО "Государственные спортивные лотереи" с требованием о выплате выигрыша. После получения отказа москвич направил в суд иск о защите потребительских прав."Правила игры - это просто общая формулировка только первых трех туров из 25 туров розыгрыша тиража лотерейных билетов, именно такая формулировка никак не может быть юридическим основанием", - подчеркнул он в обращении, отметив, что АО "Государственные спортивные лотереи" при выдачи выигрышей ссылается именно на это положение.Представитель лотереи заявил, что два лотерейных билета москвича остались без выигрыша, тогда как сумма приза по остальным составила 1610 рублей. По утверждению юриста, истец не обратился за выплатой к оператором лотереи или распространителями билетов. Суд отклонил иск, заключив, что конкурсы, игры, пари и азартные игры не регулируются законодательством о защите прав потребителей.
https://1prime.ru/20241105/mask-852608456.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84272/04/842720425_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a0d6016af9a8e935068abe94ecd0e821.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лотерея "русское лото", суд, москва
лотерея "Русское лото", суд, МОСКВА
15:18 05.11.2024
 
Москвич попытался отсудить у "Русского лото" полмиллиона рублей

Москвич пытался отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛотерейные билеты "Русского лото"
Лотерейные билеты Русского лото - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кузьминский суд Москвы не удовлетворил иск москвича, который хотел отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей, следует из решения.
Так, истец приобрел 12 лотерейных билетов, а позже обратился в АО "Государственные спортивные лотереи" с требованием о выплате выигрыша. После получения отказа москвич направил в суд иск о защите потребительских прав.
"Правила игры - это просто общая формулировка только первых трех туров из 25 туров розыгрыша тиража лотерейных билетов, именно такая формулировка никак не может быть юридическим основанием", - подчеркнул он в обращении, отметив, что АО "Государственные спортивные лотереи" при выдачи выигрышей ссылается именно на это положение.
Представитель лотереи заявил, что два лотерейных билета москвича остались без выигрыша, тогда как сумма приза по остальным составила 1610 рублей. По утверждению юриста, истец не обратился за выплатой к оператором лотереи или распространителями билетов.
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
СМИ: Илон Маск ищет дом для своих детей и их матерей
14:23
Суд отклонил иск, заключив, что конкурсы, игры, пари и азартные игры не регулируются законодательством о защите прав потребителей.
 
лотерея "Русское лото"судМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала