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"Войн станет больше". Маск высказался о возможной победе Харрис на выборах

"Войн станет больше". Маск высказался о возможной победе Харрис на выборах - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Войн станет больше". Маск высказался о возможной победе Харрис на выборах

Американские политики, выступающие за разжигание войн, поддержат "марионеточного" кандидата от Демократической партии в лице Камалы Харрис, чтобы войн стало еще | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T11:09+0300

2024-11-05T11:09+0300

2024-11-05T11:09+0300

политика

илон маск

сша

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американские политики, выступающие за разжигание войн, поддержат "марионеточного" кандидата от Демократической партии в лице Камалы Харрис, чтобы войн стало еще больше. Таким мнением в социальной сети Х поделился бизнесмен Илон Маск."Разжигатели войн хотят марионеточного режима Харрис, потому что тогда войн станет больше", - отметил предприниматель в подкасте американского комика Джо Рогана.Ранее кандидат на пост главы Белого Дома от Республиканцев Дональд Трамп отмечал, что во время его предыдущего срока боевые действия не велись, а также, что, если бы он занимал пост главы США, на Ближнем Востоке не произошло бы обострения.Выборы президента Соединенных Штатов пройдут во вторник 5 ноября. Оппонентом Трампа станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

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илон маск, сша