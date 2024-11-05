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"Войн станет больше". Маск высказался о возможной победе Харрис на выборах
"Войн станет больше". Маск высказался о возможной победе Харрис на выборах - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Войн станет больше". Маск высказался о возможной победе Харрис на выборах
Американские политики, выступающие за разжигание войн, поддержат "марионеточного" кандидата от Демократической партии в лице Камалы Харрис, чтобы войн стало еще | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T11:09+0300
2024-11-05T11:09+0300
2024-11-05T11:09+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американские политики, выступающие за разжигание войн, поддержат "марионеточного" кандидата от Демократической партии в лице Камалы Харрис, чтобы войн стало еще больше. Таким мнением в социальной сети Х поделился бизнесмен Илон Маск."Разжигатели войн хотят марионеточного режима Харрис, потому что тогда войн станет больше", - отметил предприниматель в подкасте американского комика Джо Рогана.Ранее кандидат на пост главы Белого Дома от Республиканцев Дональд Трамп отмечал, что во время его предыдущего срока боевые действия не велись, а также, что, если бы он занимал пост главы США, на Ближнем Востоке не произошло бы обострения.Выборы президента Соединенных Штатов пройдут во вторник 5 ноября. Оппонентом Трампа станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
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илон маск, сша
"Войн станет больше". Маск высказался о возможной победе Харрис на выборах
Маск: ряд политиков США хотят победы Харрис, так как тогда войн станет больше
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американские политики, выступающие за разжигание войн, поддержат "марионеточного" кандидата от Демократической партии в лице Камалы Харрис, чтобы войн стало еще больше. Таким мнением в социальной сети Х поделился бизнесмен Илон Маск.
"Разжигатели войн хотят марионеточного режима Харрис, потому что тогда войн станет больше", - отметил предприниматель в подкасте американского комика Джо Рогана.
Ранее кандидат на пост главы Белого Дома от Республиканцев Дональд Трамп отмечал, что во время его предыдущего срока боевые действия не велись, а также, что, если бы он занимал пост главы США, на Ближнем Востоке не произошло бы обострения.
Выборы президента Соединенных Штатов пройдут во вторник 5 ноября. Оппонентом Трампа станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
Демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы в США, считает Маск