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Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США
Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США - 05.11.2024, ПРАЙМ
Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США
Используемые на президентских выборах в США машины для голосования являются "ужасно ненадежными", считает американский бизнесмен Илон Маск. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T21:39+0300
2024-11-05T21:39+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
илон маск
голосование
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Используемые на президентских выборах в США машины для голосования являются "ужасно ненадежными", считает американский бизнесмен Илон Маск.Ранее телеканал CNN сообщал, что в округе штата Пенсильвания Камбрия продлили время голосования на фоне сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени. "Эти машины для голосования ужасно ненадежные", - написал предприниматель на своей странице в соцсети X. Таким образом он отреагировал на новость о проблемах с машинами для голосования в Пенсильвании. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
https://1prime.ru/20241105/tramp-852620742.html
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сша, выборы в сша, илон маск, голосование
Выборы в США, США, выборы в США, Илон Маск, голосование
21:39 05.11.2024
 
Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США

Маск назвал машины для голосования на выборах президента США ужасно ненадежными

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Используемые на президентских выборах в США машины для голосования являются "ужасно ненадежными", считает американский бизнесмен Илон Маск.
Ранее телеканал CNN сообщал, что в округе штата Пенсильвания Камбрия продлили время голосования на фоне сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени.
"Эти машины для голосования ужасно ненадежные", - написал предприниматель на своей странице в соцсети X. Таким образом он отреагировал на новость о проблемах с машинами для голосования в Пенсильвании.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Трамп заявил, что примет любой результат, если выборы пройдут честно
20:15
 
Выборы в СШАСШАвыборы в СШАИлон Маскголосование
 
 
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