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Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США
Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США - 05.11.2024, ПРАЙМ
Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США
Используемые на президентских выборах в США машины для голосования являются "ужасно ненадежными", считает американский бизнесмен Илон Маск. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T21:39+0300
2024-11-05T21:39+0300
2024-11-05T21:39+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Используемые на президентских выборах в США машины для голосования являются "ужасно ненадежными", считает американский бизнесмен Илон Маск.Ранее телеканал CNN сообщал, что в округе штата Пенсильвания Камбрия продлили время голосования на фоне сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени. "Эти машины для голосования ужасно ненадежные", - написал предприниматель на своей странице в соцсети X. Таким образом он отреагировал на новость о проблемах с машинами для голосования в Пенсильвании. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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сша, выборы в сша, илон маск, голосование
Выборы в США, США, выборы в США, Илон Маск, голосование
Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США
Маск назвал машины для голосования на выборах президента США ужасно ненадежными
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Используемые на президентских выборах в США машины для голосования являются "ужасно ненадежными", считает американский бизнесмен Илон Маск.
Ранее телеканал CNN сообщал, что в округе штата Пенсильвания Камбрия продлили время голосования на фоне сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени.
"Эти машины для голосования ужасно ненадежные", - написал предприниматель на своей странице в соцсети X. Таким образом он отреагировал на новость о проблемах с машинами для голосования в Пенсильвании.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
Трамп заявил, что примет любой результат, если выборы пройдут честно