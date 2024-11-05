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Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США

Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США - 05.11.2024, ПРАЙМ

Маск усомнился в надежности машин для голосования на выборах в США

Используемые на президентских выборах в США машины для голосования являются "ужасно ненадежными", считает американский бизнесмен Илон Маск. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T21:39+0300

2024-11-05T21:39+0300

2024-11-05T21:39+0300

выборы в сша

сша

выборы в сша

илон маск

голосование

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Используемые на президентских выборах в США машины для голосования являются "ужасно ненадежными", считает американский бизнесмен Илон Маск.Ранее телеканал CNN сообщал, что в округе штата Пенсильвания Камбрия продлили время голосования на фоне сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени. "Эти машины для голосования ужасно ненадежные", - написал предприниматель на своей странице в соцсети X. Таким образом он отреагировал на новость о проблемах с машинами для голосования в Пенсильвании. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.

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сша, выборы в сша, илон маск, голосование